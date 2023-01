Börsen Asien Nikkei legt 1,5 Prozent zu, andere Börsen in Asien geschlossen

Der japanische Aktienindex kann sich weiter erholen. Märkte in China, Hongkong, Singapur, Malaysia, Südkorea und Taiwan bleiben wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen.

Tokio Die Anleger in Japan haben den Aufwärtstrend der vergangenen Tage weiter vorangetrieben. In Tokio legte der Aktienindex Nikkei am Dienstag um 1,5 Prozent auf 27.299 Punkte zu und glich damit seine Verluste seit der überraschenden Kurskorrektur der Bank of Japan im vergangenen Monat wieder aus.

„Der Nikkei-Index ist auf das Niveau zurückgekehrt, auf dem er einmal war“, sagte Chihiro Ohta, Investment-Expertin bei SMBC Nikko Securities. Die Bank of Japan (BOJ) hatte im Dezember überraschend beschlossen, einen stärkeren Anstieg der Zinsen für lang laufende Staatsanleihen zuzulassen und damit den Nikkei auf Talfahrt geschickt.

Vergangene Woche entschied die BOJ jedoch, an ihren ultra-niedrigen Zinssätzen festzuhalten. Das hat die Anleger beruhigt und den Nikkei-Index in diesem Monat bereits mehr als vier Prozent steigen lassen.

Wie zuvor an der Wall Street waren erneut Technologie-Aktien besonders gefragt. Chip-Hersteller Tokyo Electron gehörte mit einem Kurssprung von bis zu 4,3 Prozent zu den größten Gewinnern. Rivale Advantest kletterte in der Spitze mehr als vier Prozent.

Die Titel von Technologieinvestor SoftBank verteuerten sich um rund drei Prozent. Die Anteilsscheine von GS Yuasa zogen rund vier Prozent an, nachdem der Batteriehersteller mitgeteilt hatte, mit Honda Motor bei Lithium-Ionen-Batterien mit hoher Kapazität und Leistung zusammenarbeiten und bis Ende dieses Jahres ein Joint Venture gründen zu wollen. Honda-Aktien verteuerten sich um rund ein Prozent.

Die Aktienmärkte in China, Hongkong, Singapur, Malaysia, Südkorea und Taiwan sind die ganze Woche wegen des chinesischen Neujahrsfestes geschlossen.

