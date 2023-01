Börsen Asien Nikkei legt weiter zu, andere Börsen in Asien geschlossen

Der japanische Aktienindex kann sich weiter erholen. Märkte in China, Hongkong, Singapur, Malaysia, Südkorea und Taiwan bleiben wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen.

Tokio Der japanische Aktienindex Nikkei ist am Dienstag um mehr als 1,5 Prozent gestiegen und hat damit seine Verluste seit dem überraschenden Kurswechsel der japanischen Zentralbank im vergangenen Monat ausgeglichen. Der Nikkei .N225 stieg bis zur Mittagspause um 1,61 Prozent auf 27.339,61, nachdem er mit 27.359,93 den höchsten Stand seit dem 16. Dezember erreicht hatte. Der breiter gefasste Topix .TOPX stieg um 1,35 Prozent auf 1.971,55.

Die überraschende Änderung der Geldpolitik durch die Bank of Japan (BOJ) am 20. Dezember, die das Handelsband für die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen erweiterte, hatte den Nikkei-Index nach unten gedrückt. Seit der Beibehaltung der ultralockeren Zinspolitik der BOJ auf ihrer Sitzung in der vergangenen Woche befindet sich der Index jedoch in einem Aufwärtstrend. Er hat in diesem Monat bisher mehr als 4 Prozent zugelegt. „Der Nikkei-Index ist auf das Niveau zurückgekehrt, auf dem er einmal war“, sagte Chihiro Ohta, stellvertretende Geschäftsführerin bei SMBC Nikko Securities' Investment Research and Investor Services.

„Da heute eine Reihe von Gewinnveröffentlichungen inländischer Unternehmen anstehen, sind wir nicht sicher, wie es mit dem Markt weitergehen wird. Die Gewinne müssen stark sein, um diesen Schwung beizubehalten.“ Die Aktienmärkte in China, Hongkong, Singapur, Malaysia, Südkorea und Taiwan sind wegen des chinesischen Neujahrsfestes geschlossen.

