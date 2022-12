Börsen Asien Optimismus an der Wall Street beflügelt die asiatischen Börsen

Anleger erwarten Inflationsdaten aus den USA und lassen sich von der Kauflaune an der Wall Street mitreißen. Die wichtigsten Indizes liegen im frühen Handel im Plus.

Die asiatischen Börsen sind vor den US-Inflationsdaten im Auftrieb. (Foto: AP) Nikkei

Peking / Singapur Die asiatischen Aktienmärkte folgten am Dienstag der Entwicklung an der Wall Street. Die Anleger sind optimistisch, dass die US-Notenbank und andere Zentralbanken das Tempo der Zinserhöhungen zur Bekämpfung der Inflation drosseln werden. Ein Hauptaugenmerk der Händler liegt auf den US-Inflationsdaten, die am Dienstag um 13:30 Uhr GMT veröffentlicht werden. Es wird erwartet, dass sich die Kerninflation von 6,3 Prozent auf 6,1 Prozent abschwächt und die Gesamtinflation auf 7,3 Prozent sinkt.

Anleger in Asien sorgen sich allerdings gleichzeitig wegen der Auswirkungen der Corona-Infektionen in China nach der Lockerung der strengen Corona-Beschränkungen. Die Infektionen könnten sich auf den Konsum und die Produktion in China auswirken.

Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent höher bei 27.946 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,4 Prozent und lag bei 1965 Punkten.

