Börsen Asien Rückgang der US-Inflation lässt asiatischen Aktien steigen – Chinas Exporte sind weiter stark belastet

Die Anleger zeigen sich erleichtert über die weniger stark gestiegene Inflation in den USA. Die Märkte in Tokio sind weiter angespannt.

Die Märkte reagieren positiv auf die Verlangsamung der US-Inflation.

Singapur / Tokio Die asiatischen Aktien steigen am Freitag, da die Anleger eine Verlangsamung der US-Inflation begrüßen. Der japanische Yen erreicht ein Siebenmonatshoch und die japanischen Anleiherenditen klettern über die Zielvorgabe der Zentralbank.

Allerdings stellen die Märkte Tokios Bekenntnis zu einer lockeren Geldpolitik infrage. „Der Markt geht davon aus, dass bei der nächsten Sitzung die Bandbreite für 10-jährige Anleihen wieder erhöht wird“, sagte Naka Matsuzawa, Chef-Makrostratege für Japan bei Nomura, mit Blick auf die nächste Sitzung der Zentralbank am 17. und 18. Januar. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,1 Prozent tiefer bei 26.153 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 1906 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent.

