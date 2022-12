Börsen Asien US-Inflationsdaten heben Asien-Börsen ins Plus

US-Inflationsdaten heben Asien-Börsen ins Plus

Asiatische Anleger blicken am Mittwoch in die USA. Die Notenbank Fed könnte ihre Tempo bei den Zinserhöhungen drosseln. Die wichtigsten Indizes liegen im Plus.

14.12.2022 - 04:31 Uhr