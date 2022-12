Börsen Asien Wachstumsängste belasten Kurse an asiatischen Aktienbörsen

Die schwache Handelsbilanz ruft Sorgen über die chinesische Konjunktur hervor. Gefragt sind am Mittwoch hingegen Aktien aus dem Tourismussektor.

Verhaltene Stimmung unter den Investoren. (Foto: AP) Asien-Börsen

Peking / Singapur Belastet von Konjunktursorgen sind die asiatischen Börsen am Mittwoch trotz gelockerter Corona-Beschränkungen in China nicht vorangekommen. In Tokio fiel der Leitindex Nikkei um 0,7 Prozent auf 27.686 Punkte. Vor allem Technologiewerte mussten Federn lassen, nachdem der Sektor in den USA bereits nachgegeben hatte. Der breiter gefasste Topix-Index fiel um 0,1 Prozent.

Die Börse in Schanghai notierte 0,4 Prozent schwächer. Die strikte Zero-Covid-Politik hat der Wirtschaft im Reich der Mitte im November noch stärker zugesetzt als befürchtet.

Die Ausfuhren sanken im November um 8,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das ist der schärfste Rückgang seit Februar 2020. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Minus von 3,5 Prozent gerechnet. Die Importe gaben sogar noch stärker nach: Sie fielen um 10,6 Prozent niedriger aus als im November 2021.

