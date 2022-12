Börsen Asien Wachstumsängste drücken Asien-Börsen

Börsianer beobachten die Lockerung der chinesischen Corona-Maßnahmen. Der Nikkei-Index verliert einen halben Prozentpunkt, der Topix legt leicht zu.

Peking / Singapur Die Begeisterung der Anleger in Asien über die Wiedereröffnung Chinas lässt am Mittwoch nach. Die Händler wägen aufmerksam die Aussichten auf eine Lockerung der chinesischen Corona-Maßnahmen ab und was dies für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und die regionale Nachfrage bedeuten könnte.

Seit Dienstag können in Peking Parks, Supermärkte, Büros und Flughäfen ohne Nachweis eines negativen Corona-Tests betreten werden. „Dies allein wird sich schon auf die Verbrauchszahlen auswirken, wenn es sich auf das ganze Land ausweitet“, sagte Geoff Yu von BNY Mellon. Aber es komme auch auf die Umsetzung der Öffnungen an. „Und es gibt nur sehr wenige Präzedenzfälle für das, was das Land erreichen will ... die Welt wird sich auf die Auswirkungen der Inflation einstellen müssen, die jede größere Wiedereröffnung begleitet haben.“

