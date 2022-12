Börsen Asien Wachstumssorgen bremsen Anleger in Asien – Hongkonger Leitindex gewinnt trotzdem mehr als drei Prozent

Die Sorge vor weiter aggressiven Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed treibt auch die Investoren in Asien um. In den Fokus rücken die Aktien der Softbank.

Die Anleger in Asien sind verunsichert. (Foto: dpa) Börse Tokio

Peking / Singapur Wieder aufkeimende Ängste der Anleger vor einer globalen Konjunkturabschwächung haben die asiatischen Börsen am Donnerstag gebremst. In Tokio stand der Leitindex Nikkei 0,4 Prozent tiefer bei 27.574 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank ebenfalls um 0,4 Prozent.

Anleger fürchten, dass die US-Notenbank nach zuletzt guten Arbeitsmarktdaten und starken Signalen aus dem Dienstleistungssektor an einem längeren Zinserhöhungszyklus festhalten könnte. In Japan gerieten vor allem Finanzwerte unter die Räder.

Begehrt waren hingegen die Aktien von Softbank, die 2,1 Prozent anzogen. Nachdem der milliardenschwere Konzernchef Masayoshi Son seinen Anteil an der Firma auf 34 Prozent erhöht hat, spekulierten Anleger auf eine komplette Übernahme des Konglomerats.

Die Hoffnung auf weitere Lockerungen der strikten Corona-Beschränkungen in China trieb die Kurse an der Börse Hongkong an. Der Hang-Seng-Index legte 3,1 Prozent zu. Der Tech-Sektor stieg um mehr als fünf Prozent. Die Index-Schwergewichte Alibaba und Meituan standen jeweils rund sechs Prozent im Plus.

