Börsen Asien Wachstumssorgen und Fed-Zinsschritte beschäftigen Anleger in Asien

Die Angst der US-Anleger, dass die Fed ihre aggressiven Zinserhöhungen fortsetzen wird, treibt auch die Anleger in Asien um. Die Märkte können keine gemeinsame Richtung finden.

Die Anleger in Asien sind verunsichert. (Foto: dpa) Börse Tokio

Peking / Singapur Wachsende Ängste vor einer globalen Konjunkturabschwächung und Sorgen über das Tempo der Zinserhöhungen der US-Notenbank lassen die Märkte in Asien am Donnerstag zunächst keine gemeinsame Richtung finden. Zunehmende Befürchtungen, dass die US-Notenbank nach den guten Arbeitsmarkt- und Dienstleistungsberichten an einem längeren Zinserhöhungszyklus festhalten könnte, dämpften die Risikobereitschaft der Anleger.

Der Wertpapierhandel wurde auch durch die Renditen der US-Staatsanleihen belastet, wobei die Renditen der fünfjährigen bis 30-jährigen Anleihen auf einem Dreimonatstief lagen. „Was auffällt, ist die Entwicklung am US-Treasury Market. Es scheint nicht viel hinter den Bewegungen zu stecken, und ich denke, das treibt den Rest des Marktes an“, sagte Rob Carnell von ING.

