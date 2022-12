Börsen Asien Zinserhöhungen lassen asiatische Märkte abrutschen

Die Anleger in Asien bleiben nach den Zinserhöhungen der Fed, der EZB und weiteren Notenbanken zurückhaltend. Die Aktien steuern auf die schlechteste Woche in zwei Monaten zu.

Die Anleger in Asien blicken sorgenvoll auf die weltweiten Zinserhöhungen. (Foto: E+/Getty Images) Shanghai Börse

Tokio, Frankfurt Die asiatischen Aktien sind den zweiten Tag in Folge gefallen und steuerten auf die schlechteste Woche seit zwei Monaten zu. Zentralbanken in Europa, Großbritannien, der Schweiz, Dänemark, Norwegen, Mexiko und Taiwan hatten die Zinsen angehoben, nachdem die USA dies am Mittwoch getan hatten. Weitere Erhöhungen für das nächste Jahr wurden angekündigt.

„Die Zentralbanken sind kämpferisch und wollen weiter die Zinsen erhöhen“, sagte Alvin Tan, Asien-Währungsstratege bei RBC Capital Markets in Singapur. „Es besteht ein Spannungsverhältnis zwischen den Zentralbanken, die forcierter sind als der Markt es erwartet hat. Diese Dichotomie wurde in den letzten 48 Stunden sowohl von der Fed als auch von der Europäischen Zentralbank bestätigt.“

