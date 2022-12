Börsen Asien Zinssorgen belasten weiter Börsen in Asien

Zinssorgen belasten weiter Börsen in Asien

Mit Blick auf die Zinserhöhungen in den USA und Europa, werden auch die Anleger in Asien nervös. Sie befürchten, dass die Bank of Japan ihre ultralockere Haltung aufgeben könnte.

19.12.2022 Update: 19.12.2022 - 09:18 Uhr