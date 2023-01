Börsen Asien Zinssorgen bremsen Aktienmärkte in Asien aus

Zinssorgen bremsen Aktienmärkte in Asien aus

Die Sorge vor steigenden Zinssätzen in den USA drückt die Börsen in Shanghai und Hongkong. In Japan greifen die Anleger währenddessen besonders bei Technologiewerten zu.

10.01.2023 - 05:31 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen