Börsenindex leicht erklärt Was sind Dax, Dow Jones und Nikkei?

Dax, Dow Jones und Nikkei 225 sind die wichtigsten Börsenindizes. Doch seit wann gibt es sie, und welche Unternehmen werden da abgebildet? Ein Überblick.

Der Dax ist der wichtigste deutsche Börsenindex. (Foto: Reuters)

Was ist ein Index?

Ein Index an der Börse zeigt gebündelt die Entwicklung von bestimmten Wertpapieren an. Das kann etwa der Dax sein, der die 40 größten deutschen Unternehmen umfasst, oder auch ein thematischer Index, der sich nur auf Rohstoffe, eine Branche oder Renten bezieht. Wichtig ist, dass die Werte vorher definiert sind und durch die Zusammenlegung der Kurse ein Marktüberblick möglich wird.

Was ist der Dax?

Dax ist die Abkürzung für Deutscher Aktien Index. Der Index zeigt die Entwicklung der 40 größten und umsatzstärksten deutschen Aktiengesellschaften (AG), deren Aktien an der Börse gehandelt werden.

Der Streubesitz an Aktien eines Unternehmens, das in den Dax will, muss mindestens zehn Prozent betragen. Zum Streubesitz zählen alle Aktien, die nicht von Großaktionären gehalten werden. Multipliziert man den Streubesitz mit dem Kurs, ergibt sich die Marktkapitalisierung eines Unternehmens.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen