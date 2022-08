Dax aktuell 13.800 Punkte bleiben für den Dax die große Hürde – Experte: Beim Goldpreis sind die Chancen höher als Risiken

Die Dax-Entwicklung verläuft konstruktiv, doch es fehlt der Durchbruch für weiter steigende Kurse. Das hat auch mit dem Corona-Crash 2020 zu tun.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es konstruktiv weiter, aber der Durchbruch fehlt noch. Am heutigen Handelstag liegt der Dax nachmittags 0,6 Prozent im Plus bei 13.771 Punkten. Zwischenzeitlich erreichte das Börsenbarometer sogar mit 13.812 Zählern den höchsten Stand seit zwei Monaten, rutschte anschließend aber schnell wieder ab. Den gestrigen Donnerstag hatte der Leitindex unverändert mit 13.694 Zählern beendet.

Die Dax-Entwicklung verläuft konstruktiv, weil der deutsche Leitindex beispielsweise die vierte Handelswoche in Folge mit einem Plus beenden kann. Dafür ist lediglich eine Notierung oberhalb von 13.573 Punkten zum Handelsschluss am heutigen Freitag notwendig.

Auch die Konsolidierung ist bislang ein Zeichen von Stärke. Die 1400-Punkte-Rally endete zunächst bei 13.792 Zählern am Donnerstag vergangener Woche. Solch ein rasanter Anstieg muss erst mal „verarbeitet“ werden. Viele Anleger haben anschließend Gewinne mitgenommen, und Profis versuchen in solchen Fällen, mit Short-Spekulationen ihre Performance zu verbessern.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen