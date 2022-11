Dax aktuell 165 Punkte im Plus: Dax beendet Freitagshandel mit deutlichen Gewinnen – Aktienmarkt steht vor neuem Kursimpuls

Am heutigen Freitag war kleiner Verfallstag. Viele Käufer von Call-Optionen auf den Dax konnten sich freuen. Zum Handelsende notieren im Leitindex nur vier Aktien im Minus.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt steht in den kommenden Handelstagen vor einer neuen dynamischen Kursbewegung. Das legen der Kursverlauf der aktuellen Handelswoche und der kleine Verfallstag am heutigen Freitag nahe. Die Richtung ist aber offen.

Der Dax schließt 1,2 Prozent im Plus bei 14.431 Punkten, das entspricht einem Plus von 165 Punkten. Mit dem Tageshoch von 14.457 Zählern konnte der Leitindex sogar das bisherige Verlaufshoch der 2500-Punkte-Rally überwinden. Die höchste Notierung dieser Aufwärtsbewegung lag zuvor bei 14.440 Zählern. Bereits am gestrigen Donnerstag hatte der Leitindex seine zwischenzeitlichen Verluste wieder wettmachen können und war bei 14.266 Zählern aus dem Handel gegangen, ein Plus von 0,2 Prozent.

