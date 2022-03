Dax aktuell Anleger fassen neuen Mut – Dax im Plus

Die guten Vorgaben aus den USA sorgen zur Wochenmitte für Erleichterung bei den Börsianern. Auch der Ölpreis stabilisiert sich, auch wenn der Ukraine-Krieg im Fokus bleibt.

Frankfurt Der Deutsche Aktienindex Dax ist zur Wochenmitte mit Kursgewinnen gestartet. Unterstützt von der positiven Entwicklung an den US-Börsen und den asiatischen Handelsplätzen kletterte das Barometer im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 14.525 Punkte.

Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex ein gutes Prozent zulegen können. In den USA hatten die Aktien am Dienstag deutlich Boden gutmachen können. Vor allem Technologiewerte waren gefragt, der Nasdaq-Index stieg um rund zwei Prozent. Die Aussicht auf einen möglicherweise steiler als bislang erwarteten Zinserhöhungskurs der US-Notenbank trieb auch die Finanzwerte an.

Die neue Devise der Anleger lautet generell, dass Aktien momentan die beste Versicherung sind gegen die Inflation, die in Europa und den USA deutlich anzieht. Bei den volkswirtschaftlichen Daten schauen die Anleger heute auf die Ifo-Konjunkturprognose.

