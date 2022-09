Am Abend wird die US-Notenbank verkünden, wie sie die hohe Inflation weiter bekämpfen will. Auch die drohende Eskalation des Ukraine-Kriegs belastet.

Düsseldorf Kurz vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) am Mittwochabend haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt defensiv verhalten: Nachdem der Dax am Morgen sein Dreimonatstief bei 12.520 Punkten erreichte hatte, machte er seine Verluste wett und pendelte zunächst um den Schlusskurs des Vortages. Nach der freundlichen Eröffnung der US-Börsen notiert die Frankfurter Benchmark 0,6 Prozent im Plus bei 12.743 Punkten.

Auf die Stimmung drückte zunächst auch die von Präsident Wladimir Putin verkündete Teilmobilmachung der russischen Streitkräfte, mit der eine weitere Eskalation des Krieges in der Ukraine droht.

