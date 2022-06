Dax aktuell Anleger stoßen Aktien nach Zinserhöhungen ab – Dax fällt zeitweise um mehr als drei Prozent

Düsseldorf Nach den Zinserhöhungen in den USA, der Schweiz und in Großbritannien ziehen sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurück: Der Dax notiert am Donnerstagnachmittag 2,5 Prozent tiefer bei 13.150 Punkten.

Kurz nach Bekanntgabe des Zinsentscheids der Bank of England (BoE) lag der Leitindex am frühen Nachmittag zeitweise 3,1 Prozent im Minus und näherte sich damit der 13.000-Punkte-Marke. Analystin Tina Teng vom Broker CMC Markets begründet das Minus so: „Die hohe konjunkturelle Unsicherheit bleibt angesichts der verschlechterten Wachstumsaussichten bestehen.“

Nach sechs Handelstagen mit teils heftigen Verlusten ging der deutsche Leitindex am Mittwoch noch 1,4 Prozent im Plus bei 13.485 Punkten aus dem Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte nach einer außerordentlichen Sitzung ein Mittel gegen mögliche Euro-Krisen angekündigt. Das Treffen brachte zwar noch keine Details, aber einen Arbeitsauftrag an die „relevanten Gremien“.

Die Währungshüter in den USA beschlossen am Mittwochabend die größte Zinserhöhung seit 1994: Die Federal Reserve hob den Leitzins um 75 Basispunkte auf eine Spanne zwischen 1,5 Prozent und 1,75 Prozent an. Mit der Entscheidung lässt die Notenbank nach Ansicht von Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensberater QC Partners, keinen Zweifel daran, dass die Bekämpfung der Inflation an erster Stelle steht.

Die Teuerungsrate legte im Mai in den USA auf 8,6 Prozent zu – und erreicht damit das höchste Niveau seit Dezember 1981. Die Fed sieht die Preisstabilität bei einer langfristigen Inflationsrate von zwei Prozent. Mit ihrem Statement bekennt sich die Notenbank laut Altmann zu diesem Ziel. „Die Bekämpfung der Inflation hat im Moment ganz klar Vorrang vor der Stimulierung der Wirtschaft und der Unterstützung der Märkte.“

Nach den US-Währungshütern hoben auch deren Kollegen in der Schweiz nach mehr als sieben Jahren überraschend die Zinsen an. So gab die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Donnerstag bekannt, dass der Leitzins und der Zins auf Sichteinlagen bei der Notenbank ab Freitag minus 0,25 Prozent betragen. Zudem stellte sie weitere Erhöhungen in Aussicht.

Der Schritt der Schweizer mache einmal mehr deutlich, wie sehr die EZB im Hintertreffen sei, sagte Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. „Die europäischen Währungshüter fahren derzeit im Bummelzug weiter und riskieren damit die Glaubwürdigkeit ihrer Geldpolitik.“

Laut Stratege Chris Scicluna von Daiwa Capital Markets zeigt die Entscheidung der Schweizer, dass es momentan nur eine Richtung für Zinsen gibt: nach oben. „Es deutet nur darauf hin, dass so ziemlich alle großen Zentralbanken am selben Strang ziehen.“

Der Schweizer Aktienindex bricht nach der SNB-Entscheidung um 2,8 Prozent ein. Der Schweizer Franken wertet deutlich auf: Der Dollar verliert zur Landeswährung 1,1 Prozent auf 0,9832 Franken, der Euro notiert 1,8 Prozent schwächer bei 1,020 Franken.

Bank of England im Fokus

Am frühen Donnerstagnachmittag zog die Bank of England (BoE) nach und erhöhte ihre Leitzinsen um 0,25 Punkte auf 1,25 Prozent. Die Währungshüter stellten zudem weitere Schritte in Aussicht.

Analysten hatten mit diesem Schritt gerechnet. Dennoch setzt die Entscheidung dem Pfund zu: Die britische Währung baute ihre Verluste am Donnerstagmittag aus und kostete 1,2069 Dollar. Die durch diese Entscheidung verschärfte Pfund-Schwäche diene nicht gerade dazu, das Inflationsproblem zu lösen, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. Denn dadurch verteuerten sich Importe.

Abverkauf von Staatsanleihen

Neben Aktien werden Staatsanleihen abverkauft, die Renditen steigen deutlich: Die Verzinsung der zehnjährigen Bundesanleihen stieg zuletzt um dreizehn Basispunkte auf 1,79 Prozent und markierte den höchsten Stand seit 2014. Die zehnjährigen italienischen Papiere rentieren neun Basispunkte höher bei mehr als vier Prozent.

Die Anleger an der Wall Street hatten den Zinsschritt in den USA bereits eingepreist. So schlossen die US-Börsen am Mittwoch fester, der technologielastige Index Nasdaq hatte zeitweise etwa drei Prozent im Plus notiert.

Die asiatischen Börsen drehten zunächst ins Plus, zeigten sich im weiteren Handelsverlauf jedoch uneinheitlich. In Tokio stieg der Nikkei-Index am Donnerstag um 0,4 Prozent auf 26.431 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index kletterte um 0,6 Prozent. In China lag die Börse Schanghai hingegen 0,5 Prozent im Minus.

Bitcoin fällt

Nach einem kurzen Stabilisierungsversuch nehmen Kryptowährungen ihre Talfahrt wieder auf. Der Bitcoin rutscht erneut unter die Marke von 21.000 Dollar und verliert 3,7 Prozent auf 20.833,42 Dollar. Ethereum verbilligt sich um mehr als sieben Prozent auf 1091 Dollar. Timo Emden vom gleichnamigen Analysehaus mein: „Die Sorgen rund um Celsius Network schweben weiterhin wie ein Damoklesschwert über Bitcoin und Co.“

Das Krypto-Kreditunternehmen hatte jüngst in Folge der jüngsten Kurs-Turbulenzen am Markt Überweisungen und Transfers ausgesetzt. Es wachse die Furcht, dass weitere Unternehmen betroffen sein könnten.

Blick auf die Einzelwerte

Zalando: Am deutschen Aktienmarkt geht es für die Papiere des Online-Modehändlers zeitweise um fast zwölf Prozent nach unten. Am Nachmittag notiert die Aktie noch fast elf Prozent im Minus. Der britische Rivale Boohoo hat nach dem Ende des Corona-Lockdowns Umsatz eingebüßt. Zudem belastete eine Gewinnwarnung von Asos den Sektor.

Asos: Die Gewinnwarnung schickt die Aktien des britischen Online-Modehändlers auf Talfahrt. Die Papiere brechen um mehr als 29 Prozent ein. Der Inflationsdruck habe das Einkaufsverhalten der Kunden zunehmend beeinträchtigt, weswegen die Prognosen nicht zu halten seien, teilte die Firma mit. In dem Ende August ablaufenden Geschäftsjahr werde nun ein bereinigter Vorsteuergewinn von 20 bis 60 Millionen Pfund erwartet, Analysten rechneten im Schnitt bislang mit 83 Millionen.

Nordex: Die Anleger strafen den Windturbinenhersteller ab: Die Aktie liegt am Nachmittag etwa 1,5 Prozent tiefer. Wegen Verstößen gegen Verbleibekriterien wie fristgerechte Quartalsberichte muss Nordex den SDax und TecDax verlassen, wie die Deutsche Börse nun bekannt gab.

SM Solar: Der Solartechnikkonzern ist als TecDax-Aufsteiger nach einem außerplanmäßigen Indexentscheid der Deutschen Börse gefragt. Die Aktie gewinnt zeitweise mehr als zwei Prozent und liegt am Nachmittag 3,4 Prozent im Plus.

Südzucker: Das Unternehmen baut seine Vortagesgewinne um mehr als drei Prozent aus. Analyst Oliver Schwarz von Warburg Research strich seine Verkaufsempfehlung und reagierte damit auf die erhöhten Jahresziele vor allem dank der hervorragenden Entwicklung bei CropEnergies.

Maersk: Die Konjunktursorgen im Zuge steigender Zinsen setzen den Aktien der dänischen Container-Reedereigruppe AP Moeller-Maersk zu. Die Papiere fallen in Kopenhagen um bis zu 7,6 Prozent auf ein Acht-Monats-Tief. „Die Investoren sind sich anscheinend des Risikoszenarios namens US-Rezession bewußt geworden", sagte Nordnet-Analyst Per Hansen. Die US-Notenbank hatte sich am Mittwoch im Kampf gegen die hohe Inflation zu ihrer größten Zinserhöhung seit 1994 entschlossen.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax.