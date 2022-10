Mehrere Konjunkturdaten werden für den Leitindex an diesem Mittwoch zur Belastungsprobe. Gute Quartalsberichte geben Gerresheimer und Cropenergies Auftrieb, Brenntag steht am Dax-Ende.

Frankfurt Vor der Veröffentlichung mehrerer Konjunkturdaten verhalten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zunächst defensiv: So notiert der deutsche Leitindex am Morgen 0,4 Prozent im Minus bei 12.169 Punkten.

Am Dienstag hatte die Frankfurter Benchmark bereits 0,4 Prozent tiefer bei 12.220 Zählern geschlossen. Die Kursgewinne aus den ersten starken Oktobertagen sind weitgehend aufgezehrt.

Im Fokus steht an diesem Handelstag erneut die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten. Obwohl die vergangenen fünf Handelstage schwach waren, hat die Marke bis dato gehalten. Angesichts ebenfalls durchwachsener Handelstage an der Wall Street sei das erstaunlich, sagt Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen notiert nahezu unverändert bei 22.170 Punkten. Der Eurostoxx 50 aus den großen börsennotierten Unternehmen des Euroraums liegt im knappen Minus.

