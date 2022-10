Dax aktuell Anleger wegen Rekordinflation defensiv – Dax im Mittagshandel fast unverändert

Düsseldorf Vor dem Hintergrund hoher Inflationsdaten in der Euro-Zone agieren die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Montag defensiv: Am Vormittag liegt der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,1 Prozent bei 13.260 Punkten.

Laut Eurostat gibt es erstmals seit Einführung der Gemeinschaftswährung eine zweistellige Inflation im Euro-Raum. Die Verbraucherpreise stiegen um 10,7 Prozent, wie eine erste Schätzung der Statistikbehörde ergab. Experten hatten mit einem Zuwachs der Inflation auf 10,2 Prozent gerechnet, im September hatte die Teuerungsrate bei 10,0 Prozent gelegen.

Dafür hat sich die Wirtschaft der Euro-Zone besser entwickelt als erwartet. Im dritten Quartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt der 19 Euroländer um 0,2 Prozent zum Vorquartal, wie Eurostat ebenfalls mitteilte. Analysten hatten einen Zuwachs um 0,1 Prozent erwartet. Angesichts dieser widersprüchlichen Signale halten sich Anleger am Montag mit Käufen zurück.

Die vergangenen fünf Handelstage schloss der Dax mit einem Plus. Insgesamt kommt die Rally seit Ende September auf ein Plus von 1400 Punkten. Am Freitag ging die Frankfurter Benchmark mit 13.243 Punkten aus dem Handel, ein Plus von 0,2 Prozent. Auch die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag, die Leitzinsen erneut um 0,75 Prozentpunkte anzuheben, tat dem Optimismus der Anleger keinen Abbruch.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die nächste Hürde auf dem Weg nach oben sei die 200-Tage-Linie, die aktuell bei 13.689 Punkten verläuft, sagt Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine stehe der Dax unterhalb dieser Linie, die weiterhin falle. „Die Rückeroberung der 200-Tage-Linie wäre der ganz große Befreiungsschlag“, meint Altmann.

Dann könnte aus der aktuellen Bärenmarkt-Rally eine tatsächliche Trendwende werden. Unter einer Bärenmarkt-Rally versteht man eine kurze Phase steigender Kurse innerhalb einer langen Phase fallender Kurse.

Aufschluss darüber erhoffen sich Börsenexperten allerdings erst zur Wochenmitte. Denn wegen der innerdeutschen Feiertage (Reformationstag und Allerheiligen) könnte das Handelsvolumen am Montag und Dienstag geringer ausfallen. Ausschläge nach oben und unten – sogenannte False Breaks – sind dadurch wahrscheinlicher, warnt Martin Utschneider, technischer Analyst bei der Privatbank Donner & Reuschel.

>> Lesen Sie auch Märkte Insight: Endet der Bärenmarkt?

Richtung Wochenmitte rückt dann auch wieder die Politik der internationalen Notenbanken in den Fokus der Anleger. Denn am Mittwoch entscheidet die US-Notenbank Fed über ihren nächsten Zinsschritt.

Aktuell gehen die Märkte erneut von einem Schritt von 0,75 Prozentpunkten aus – ebenso wie im September. An den Terminbörsen wetten Profianleger bereits auf Zinssenkungen Mitte des kommenden Jahres.

Auch in der Euro-Zone könnten die Zeiten deutlicher Zinsanhebungen vorbei sein. Zwar stellt der niederländische Notenbankchef Klaas Knot einen weiteren Zinsschritt von mindestens 0,5 Prozentpunkten im Dezember in Aussicht. Doch zwischen den Zeilen klang am Donnerstag bereits an, dass die EZB danach behutsamer vorgehen wolle.

Alexander Krüger, Chefvolkswirt der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe, hält das für falsch: „Anders als zuletzt signalisiert, sollte die EZB die Inflationsbekämpfung wieder ernster nehmen“, kommentierte er anlässlich des hohen Anstiegs der Verbraucherpreise im Euro-Raum. Auch Jörg Krämer, Chefökonom der Commerzbank, hält einen erneuten Zinsschritt um 0,75 Prozentpunkte im Dezember für notwendig.

Weitere Anhaltspunkte bezüglich der weiteren Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank könnte Chefvolkswirt Philip Lane geben. Am Montagnachmittag hält er eine Rede bei einer Konferenz der dänischen Notenbank.

Blick auf Einzelwerte

Shop-Apotheke: Der Online-Pharmahändler hat am Montag seinen vollständigen Quartalsbericht vorgelegt. Der Umsatz stieg um 20 Prozent auf 285 Millionen Euro. Die Aktie legt am frühen Mittag um fast vier Prozent zu.

Fresenius Medical Care: Die neue Chefin des Medizintechnikers greift angesichts unerwartet stark bröckelnder Gewinne durch. Es sei „dringend erforderlich, unsere operative Geschäftsentwicklung durch tief greifende Maßnahmen zu verbessern“, sagte Carla Kriwet. FMC senkte zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten die Gewinnprognose und zwang damit auch den Mutterkonzern Fresenius zu einer Korrektur. Die FMC-Aktie gewinnt 3,6 Prozent, der Aktienkurs von Fresenius wächst um fast 3,3 Prozent.

Delivery Hero: Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für den Essenslieferanten vor Bekanntgabe der Quartalszahlen von 76 auf 68 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf „buy“" belassen. Der Essenslieferant dürfte ein solides drittes Quartal verzeichnet haben, schrieb ein Analyst in einem am Montag vorgelegten Ausblick. Mit einem Plus von 4,8 Prozent stehen die Papiere an der Spitze des MDax.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax.