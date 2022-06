Dax aktuell Anleger ziehen sich nach Fed-Entscheid zurück – Dax fällt um zwei Prozent

Düsseldorf Nach der Zinserhöhung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurückgezogen: Der Dax notiert am Donnerstagmorgen zwei Prozent tiefer bei 13.219 Punkten. Analystin Tina Teng vom Broker CMC Markets begründet das Minus so: „Die hohe konjunkturelle Unsicherheit bleibt angesichts der verschlechterten Wachstumsaussichten bestehen.“

Nach sechs Handelstagen mit teils heftigen Verlusten ging der deutsche Leitindex am Mittwoch noch 1,4 Prozent im Plus bei 13.485 Punkten aus dem Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte nach einer außerordentlichen Sitzung ein Mittel gegen mögliche Euro-Krisen angekündigt. Das Treffen brachte zwar noch keine Details, aber einen Arbeitsauftrag an die „relevanten Gremien“.

Die Währungshüter in den USA beschlossen am Mittwochabend die größte Zinserhöhung seit 1994: Sie hoben den Leitzins um 75 Basispunkte auf eine Spanne zwischen 1,5 Prozent und 1,75 Prozent an. Mit der Entscheidung lässt die Notenbank nach Ansicht von Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensberater QC Partners, keinen Zweifel daran, dass die Bekämpfung der Inflation an erster Stelle steht.

Die Teuerungsrate legte im Mai in den USA auf 8,6 Prozent zu – und erreicht damit das höchste Niveau seit Dezember 1981. Die Fed sieht Preisstabilität bei einer langfristigen Inflationsrate von zwei Prozent. Mit ihrem Statement bekennt sich die Notenbank laut Altmann zu diesem Ziel. „Die Bekämpfung der Inflation hat im Moment ganz klar Vorrang vor der Stimulierung der Wirtschaft und der Unterstützung der Märkte.“

Die Anleger an der Wall Street hatten den Zinsschritt bereits eingepreist. So schlossen die US-Börsen am Mittwoch fester, der technologielastige Index Nasdaq hatte zeitweise etwa drei Prozent im Plus notiert.

Die asiatischen Börsen drehten zunächst ins Plus, zeigten sich im weiteren Handelsverlauf jedoch uneinheitlich. In Tokio stieg der Nikkei-Index am Donnerstag um 0,4 Prozent auf 26.431 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index kletterte um 0,6 Prozent. In China lag die Börse Schanghai hingegen 0,5 Prozent im Minus.

An diesem Donnerstag richten Investoren ihre Aufmerksamkeit auf die Sitzung der Bank von England (BoE). Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets prognostiziert, dass die Notenbank den Schlüsselsatz voraussichtlich um einen Viertel Prozentpunkt anheben wird.

„Das ist deutlich weniger als notwendig wäre.“ Denn die Abwertung des Pfund Sterling habe die inflationsdämpfende Wirkung der Zinserhöhungen der vergangenen Monate zunichte gemacht, weil sie Importwaren verteuere. Das Pfund Sterling notiert am Morgen 0,4 Prozent leichter bei 1,2130 Dollar.

Ölpreise legen zu

Der Euro hält sich am Donnerstag im frühen Handel über der Marke von 1,04 US-Dollar. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0435 Dollar und damit etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0431 Dollar festgelegt.

Die Ölpreise stiegen am Donnerstag leicht. So kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent am Morgen 118,91 US-Dollar. Das sind 40 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) steigt um 60 Cent auf 115,91 Dollar.

Blick auf die Einzelwerte

Zalando: Am deutschen Aktienmarkt geht es für Papiere des Online-Modehändlers um mehr als zehn Prozent nach unten. Der britische Rivale Boohoo hat nach dem Ende des Corona-Lockdowns Umsatz eingebüßt. Zudem belastete eine Gewinnwarnung von Asos den Sektor.

Nordex: Die Anleger strafen den Windturbinenhersteller ab: Die Aktie liegt etwa ein Prozent tiefer. Wegen Verstößen gegen Verbleibekriterien wie fristgerechte Quartalsberichte muss Nordex den SDax und TecDax verlassen, wie die Deutsche Börse nun bekanntgab.

SM Solar: Der Solartechnikkonzern ist als TecDax-Aufsteiger nach einem außerplanmäßigen Indexentscheid der Deutschen Börse gefragt. Die Aktien gewinnt 3,5 Prozent und gehört zu den Gewinnern im SDax.

Asos: Eine Gewinnwarnung schickt die Aktien des britischen Online-Modehändlers auf Talfahrt. Die Papiere brechen um bis zu 18,8 Prozent auf 942 Pence ein und notieren so schwach wie seit fast zwölf Jahren nicht mehr. Der Inflationsdruck beeinträchtige zunehmend das Einkaufsverhalten der Kunden, weswegen die Prognosen nicht zu halten seien, teilte die Firma mit. In dem Ende August ablaufenden Geschäftsjahr werde nun ein bereinigter Vorsteuergewinn von 20 bis 60 Millionen Pfund erwartet, Analysten rechneten im Schnitt bislang mit 83 Millionen.

