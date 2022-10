Dax aktuell Ausländische Investoren hieven den Dax über die 13.000-Punkte-Marke – Die Herbstrally hat noch Potenzial

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt bleibt die 13.000-Punkte-Marke im Fokus. Nachmittags liegt der Leitindex mittags 0,6 Prozent im Plus bei 13.007 Punkten. Am gestrigen Montag lag das Tageshoch bei 13.020 Punkten, doch das Börsenbarometer rutschte anschließend sofort wieder unter diese runde Marke. Zum Handelsschluss standen 12.931 Zähler auf der Anzeigetafel.

Ein rasant steigender Euro gegenüber dem Dollar sorgte offenbar dafür, dass sich die Frankfurter Benchmark von ihren Tiefständen am heutigen Mittwoch wieder erholen konnte. Zwischenzeitlich wurde der Dax bei 12.789 Zählern gehandelt. Doch dann stieg die europäische Gemeinschaftswährung um ein Prozent bis auf 0,996 Dollar. Angesichts des Kapitalzuflusses liegt die Vermutung nahe, das ausländische Investoren gekauft haben.

Und dabei waren sie vermutlich nicht nur am Aktien-, sondern auch am Anleihemarkt aktiv. Die Kurs der deutschen Staatsanleihen zogen deutlich an, entsprechend gaben die Renditen nach. Der Wert für eine zehnjährige Bundesanleihe rutschte am heutigen Dienstag von 2,25 auf 2,17 Prozent ab.

Damit hat der kleine Verfallstag am vergangenen Freitag zunächst erneut für eine kurzfristige Trendwende am Aktienmarkt gesorgt, diesmal als Unterstützung für steigende Kurse. In den vorherigen Monaten September und Oktober sorgte der Termin, der immer am dritten Freitag eines Monats stattfindet, anschließend jeweils für einen Kursrutsch von 1000 Punkten bis zum Monatsende.

Seit dem Jahrestief Ende September konnte der Dax in der Spitze knapp 1150 Punkte zulegen. Weitere Kursgewinne in den nächsten ein bis zwei Wochen sind gut möglich, doch spätestens im Bereich von 13.500 bis 13.600 Zählern dürfte diese Aufwärtsbewegung enden.

Dafür spricht beispielweise auch die Dauer der laufenden Bärenmarktrally, die bis zu sechs Wochen dauern kann. Das zeigten beispielweise auch die bisherigen Bärenmarktrallys in diesem Börsenjahr.

Auch saisonale Faktoren signalisieren solch eine Entwicklung: In vielen Börsenjahren endete spätestens Anfang November solch eine Herbstrally. Dass nach diesen Kursverlusten der Boden für eine anschließende Jahresendrally gelegt wurde, ist erst einmal zweitrangig.

Die größten Probleme sind am Anleihemarkt zu erkennen, dessen Renditen ungebremst nach oben klettern. Im Gegenzug sind die Notierungen der Anleihen drastisch gefallen. Nach Meinung des Börsenexperten Anton Riedl „führt mittlerweile die dramatische Abwertung von bisher als sicher geltenden Wertpapieren zu tief gehenden Verwerfungen auf den Finanzmärkten: von den Abwärtswellen bei Immobilien über die Schieflagen bei britischen Pensionskassen bis hin zur schrumpfenden Kapitalisierung großer Versicherungen“.

Ein Ende des Desasters am Anleihemarkt ist noch nicht in Sicht. Im Gegenteil: Mit dem jüngsten Anstieg über die Marke von 4,0 Prozent setzen die wegweisenden Renditen am US-Anleihemarkt ihre Kletterpartie dynamisch fort. Mit 4,27 Prozent, die am gestrigen Montag erreicht wurden, sind die Renditen mittlerweile wieder so hoch wie vor 15 Jahren. Ein weiterer Anstieg auf 4,5 bis 5,1 Prozent ist durchaus möglich; letztmals kam es in diesem Bereich in den Jahren 2005 bis 2007 zu längeren Konsolidierungen.

Es ist schwer vorstellbar, dass der Dax von der laufenden Bärenmarktrally in eine nachhaltige Trendwende übergeht, ohne dass es zu einer Beruhigung am Anleihemarkt kommt. Für eine nachhaltige Trendwende am deutschen Aktienmarkt muss der Leitindex vor allem die 200-Tage-Linie überwinden, die mit einer fallenden Tendenz derzeit bei 13.742 Punkten liegt.

Sollte es aber Signale vonseiten der US-Notenbank geben, das Tempo von weiteren Zinserhöhungen zu drosseln, ist eine nachhaltige Trendwende drin. Das Szenario ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, birgt dadurch aber wiederum ein großes Überraschungspotenzial für eine plötzliche Rally.

Für Jörg Scherer, technischer Analyst bei HSBC Deutschland, dürfte sich das längerfristige Schicksal der deutschen Standardwerte bereits knapp unter 13.400 Punkten entscheiden. Die wichtigste Unterstützung liegt bei 12.400 Punkten. Sollte der Dax unter diese Marke fallen, ist ein Rutsch Richtung Jahrestief mit 11.863 Zählern wahrscheinlich.

SAP-Aktie legt trotz schwacher Zahlen zu

Die These, dass in den kommenden zwei Wochen weitere Kursgewinne möglich sind, unterstreicht auch die Reaktion auf die Quartalszahlen der SAP-Aktie.

Europas größtes Softwarehaus kann steigende Umsätze nicht in höhere Gewinne ummünzen und verfehlte mit den Zahlen zum dritten Quartal die Markterwartungen. Die Aktie kann aber um vier Prozent auf 95,00 Euro zulegen. Offenbar waren die Kursverluste in den vergangenen Wochen zu groß, als dass wieder Schnäppchenjäger einsteigen.

Ende September ist das Papier mit 79,85 Euro auf ein neues Fünfjahrestief gefallen. Das langfristige Kursbild bei dem Dax-Schwergewicht ist eher brisant. Die Aktie notiert weiterhin unterhalb der wichtigen Unterstützungszone um 95 Euro, die auch während des Coronacrashs Mitte März 2020 nicht unterschritten wurde. Sollte sich die Aktie nicht bald wieder nachhaltig bei über 95 Euro erholen, droht bei SAP der gesamte Aufwärtstrend der vergangenen 20 Jahre zu kippen.

Blick auf weitere Einzelwerte

Covestro: Hohe Rohstoff- und Energiekosten haben dem Kunststoffkonzern im dritten Quartal einen Gewinneinbruch eingebrockt und stimmen den Vorstand auch für das Gesamtjahr weniger zuversichtlich: „Die Situation ist so, wie wir sie noch nie gesehen haben, mit einer Energiekrise in Europa“, sagte Finanzvorstand Thomas Toepfer.

Covestro hatte im Sommer das zweite Mal in diesem Jahr seine Ziele für 2022 wegen der drastisch gestiegenen Kosten eindampfen müssen. Die nun am oberen Rand gekürzte Prognosespanne kam an der Börse schlecht an. Die Aktie notiert 6,3 Prozent im Minus. „Die neue Warnung war ein offenes Geheimnis“, kommentierten Händler.

HSBC: Ein Gewinneinbruch verschreckt die Anleger. Die Aktien der Bank brechen in London 7,4 Prozent ein. Die steigende Risikovorsorge und Belastungen aus dem Verkauf des französischen Geschäfts ließen den Vorsteuergewinn im dritten Quartal um 42 Prozent sinken.

Linde: Der angekündigte Rückzug von der Frankfurter Börse setzt dem Papier zu. Die Aktien des Industriegasekonzerns geben 6,7 Prozent nach und sind damit Dax-Schlusslicht. Der Konzern hatte am Vorabend mitgeteilt, die Aktien nur noch in New York handeln lassen zu wollen.

