Dax aktuell Ausverkauf am deutschen Aktienmarkt – Dax rutscht mehr als 450 Punkte ab

Dax-Anleger werfen ihre Papiere hektisch auf den Markt. Durch den erneuten Kursrutsch liegt der Dax zunächst unter einer sehr wichtigen Marke.

Daxtafel der Börse Frankfurt. Kursrutsch

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt herrscht Ausverkaufsstimmung. Der Dax bricht am Vormittag um drei Prozent ein und fällt auf 14.772 Punkte. Das Minus beläuft sich auf mehr als 450 Punkte. Zwischenzeitlich lag der Leitindex bei 14.703 Zählern.

Damit ist der Dax erneut ausgebrochen aus seiner mehrwöchigen Seitwärtsspanne. In diese war er am Dienstag durch seine deutlichen Gewinne von letztlich 1,8 Prozent zwischenzeitlich wieder zurückgekehrt.

Die Verluste weiteten sich im Handelsverlauf immer weiter aus. Auch bisherige Haltezonen hatten keinen Effekt. So fiel der Dax auch unter das wichtige Niveau von 14.800 Punkten.

Seit gut zwei Jahren bilden die deutschen Standardwerte in diesem Bereich in schöner Regelmäßigkeit wichtige Hoch- und Tiefpunkte aus. In diesem Bereich gab es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder reges Kaufinteresse, das die Kurse nach Rückschlägen wieder deutlich steigen ließ.

