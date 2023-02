Dax aktuell BASF-Aktie und US-Daten ziehen Dax mehr als ein Prozent nach unten

Die schlechten Nachrichten über BASF belasten den Aktienkurs massiv. Auch Konjunkturdaten aus den USA werden schlecht aufgenommen.

Frankfurt Die Kurse am deutschen Aktienmarkt stehen am Freitag unter Druck. Der Dax sackt am Nachmittag um 1,1 Prozent ab auf 15.302 Punkte.

Zu den Gewinnern mit mehr als einem Prozent Kursplus gehören RWE, Fresenius, FMC, Hannover Rück, was aber die Gesamtbörse kaum stützen kann. Wesentlichen Einfluss haben der Aktieneinbruch von BASF und der aktuell gemeldete und verstärkte Anstieg der Preise bei den US-Konsumausgaben um 5,4 Prozent im Januar im Vergleich zum Vorjahr.

Die BASF-Aktie verliert mehr als sechs Prozent. Der Chemiekonzern meldete am frühen Morgen, dass er sein Aktienrückkaufprogramm vorzeitig beendet. Außerdem streicht das Unternehmen nach einem deutlichen Ergebnisrückgang im vergangenen Jahr und den hohen Belastungen durch die Energiekrise weltweit 2600 Stellen – ein großer Teil davon entfällt auf Deutschland. Für das laufende Jahr stellt sich BASF auf einen weiteren Ergebnisrückgang ein.