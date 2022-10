Dax aktuell Beim Dax bleibt die 13.000-Punkte-Marke im Fokus – Herbstrally hat noch Potenzial

Seit dem Jahrestief Ende September konnte der Dax in der Spitze knapp 1150 Punkte zulegen. Wie das Szenario für die nächsten Handelswochen aussieht.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt bleibt die 13.000-Punkte-Marke im Fokus. Schafft der Dax es, diese Marke am heutigen Dienstag nachhaltig zu überwinden? Vormittags notiert der Leitindex mit 12.960 Punkten und einem Plus von 0,2 Prozent nur knapp darunter. Am gestrigen Montag lag das Tageshoch bei 13.020 Punkten, doch das Börsenbarometer rutschte anschließend sofort wieder unter diese runde Marke. Zum Handelsschluss stand 12.931 Zähler auf der Anzeigetafel.

Damit hat der kleine Verfallstag am vergangenen Freitag erneut für eine kurzfristige Trendwende am Aktienmarkt gesorgt, diesmal als Unterstützung für steigende Kurse. In den vorherigen Monaten September und Oktober sorgte der Termin, der jeweils am dritten Freitag an einem Montag stattfindet, anschließend jeweils für einen Kursrutsch von 1000 Punkten bis zum Monatsende.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen