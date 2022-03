Dax aktuell Beim Dax fehlen die Anschlusskäufer – Weitere Kursschwankungen erwartet

Am deutschen Aktienmarkt fehlt für weiter steigende Kurse der notwendige Optimismus. Die Gewinner-Aktien der Vorwoche werden schon wieder verkauft.

Das bisherige Jahrestief liegt bei 12.438 Zählern. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Die Erholungsrally des Dax legt eine Pause ein: Am Montag notiert der deutsche Leitindex am Vormittag nahezu unverändert bei 14.389 Punkten. Am vergangenen Freitag hatte das deutsche Börsenbarometer 0,2 Prozent fester geschlossen, nachdem es zwischenzeitlich fast zwei Prozent im Minus gelegen hatte.

Zu den Verlierern gehören die Gewinner der Vorwoche: Verkauft werden Titel des Kochboxversenders Hello Fresh, des Essenslieferdienstes Lieferando und des Online-Modehändlers Zalando, die in der Vorwoche um bis zu 14 Prozent zulegten. An der Dax-Spitze steht dagegen die Aktie der Deutschen Bank, die damit ihre Erholung fortsetzt.

„Nach den jüngsten Kursgewinnen mangelt es an Optimismus und an Anschlusskäufern“, sagt Thomas Altmann, Portfolio-Manager vom Vermögensverwalter QC Partners. Ohne diesen seien weitere Kursgewinne praktisch ausgeschlossen.

