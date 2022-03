Dax aktuell Beim Dax fehlen Optimismus und Anschlusskäufer – Welche Marken jetzt wichtig sind

Der deutsche Aktienmarkt stagniert nach den jüngsten Gewinnen. Für deutlich steigende Kurse fehlen neue, positive Nachrichten aus der Ukraine.

Düsseldorf Die Erholungsrally des Dax legt eine Pause ein: Der deutsche Leitindex notierte am Montagnachmittag zuletzt 0,2 Prozent schwächer bei 14.374 Punkten.

Zu den Verlierern am deutschen Aktienmarkt gehören die Gewinner der Vorwoche: Verkauft werden Titel des Kochboxversenders Hello Fresh, des Essenslieferdienstes Lieferando und des Online-Modehändlers Zalando, die in der Vorwoche um bis zu 14 Prozent zulegten.

„Nach den jüngsten Kursgewinnen mangelt es an Optimismus und an Anschlusskäufern“, sagt Thomas Altmann, Portfolio-Manager vom Vermögensverwalter QC Partners. Ohne diesen seien weitere Kursgewinne praktisch ausgeschlossen.

Das Problem sei laut Altmann: „Ohne Fortschritte bei den Friedengesprächen zwischen Russland und der Ukraine ist dieser notwendige Optimismus im Moment aber kaum vorstellbar.“ Die gegenwärtige Situation ist also mittlerweile vollständig eingepreist. Belastend wirkt zudem der wieder steigende Ölpreis und die steigenden Anleiherenditen. Die zweijährigen US-Treasuries werfen erstmals seit Mai 2020 wieder mehr als zwei Prozent Zinsen ab.

