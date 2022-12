Dax aktuell Beim Dax ist die Luft raus – Entspannung bei der Zinskurve am Anleihemarkt

Die Zinskurve sendet noch immer ein Rezessionssignal – doch es ist weniger stark als noch vor einigen Wochen. Der Fokus liegt nun auf neuen Preisdaten in der nächsten Woche.

Düsseldorf Zum Ende des Börsenjahres 2022 fehlen die kleinen, aber wichtigen Kurstreiber am Aktienmarkt. Der Dax liegt in der ersten Handelsstunde am Donnerstag leicht im Minus und knapp unter 13.900 Punkten. Schwache Vorgaben der Börsen in Asien und den USA lasten auf den Kursen.

Auf die Situation in China haben die Investorinnen und Investoren aktuell scheinbar keine Antwort. Die gelockerten Covid-Maßnahmen und die Aussicht auf mehr wirtschaftliche Aktivität sind eigentlich eine gute Nachricht. Dem entgegen steht die massive Infektionswelle. Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets spricht von „ einem unkalkulierbaren Risiko“. Die Sorge führte auch an den asiatischen Börsen zu Kursverlusten.

Am Mittwoch war der Dax in einem impulslosen Handel der schwachen Wall-Street-Eröffnung gefolgt und schloss 0,5 Prozent im Minus. Bei einem geringen Handelsvolumen wie es aktuell der Fall ist genügt ein geringes Maß an Unsicherheit, um die Kurse zu drücken.

