Dax aktuell Börsenrally geht weiter – Dax tritt in den Bullenmarkt ein

Der deutsche Leitindex bleibt deutlich über der Marke von 14.000 Punkten. Nach derart starken Handelstagen wie am gestrigen Donnerstag sind Anschlusskäufe keine Seltenheit.

Düsseldorf Die Rally am deutschen Aktienmarkt geht weiter. Der Dax klettert vormittags um weitere 0,8 Prozent nach oben und notiert bei 14.253 Zählern. Am gestrigen Donnerstag gab es nach einem Rückgang der US-Inflation einen Kurssprung und der Leitindex ging bei 14.146 Punkten aus dem Handel, ein Plus von 3,5 Prozent oder umgerechnet 480 Punkten.

Mit den heutigen Kursgewinnen tritt der Dax wieder in die Bullenmarkt-Phase ein. Dafür war ein Kurs von 14.234 Punkten notwendig, was seit dem Tiefpunkt ein Plus von 20 Prozent bedeutet. Ein Anstieg um 20 Prozent ist die klassische Definition eines Bullenmarktes. Wer solch einen Anstieg nach dem Jahrestief Ende September mit 11.862 Punkten prophezeit hätte, wäre gelinde gesagt müde belächelt worden.

