Dax aktuell China-Geschäft schwächelt – BASF-Aktie sinkt um 5,5 Prozent

Düsseldorf/FrankfurtZunehmende Konjunktursorgen und die Unsicherheit rund um den Brexit haben den Börsen am Montag zugesetzt. Der Dax rauschte um weitere 1,1 Prozent in die Tiefe und erreichte mit 10.672 Punkten den tiefsten Stand seit zwei Jahren.

Der MDax gab zum Wochenstart um knapp 1,0 Prozent auf 22.318 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 verlor gut ein halbes Prozent auf 3039 Zähler. Bereits in der vergangenen Woche hatten die beiden Marktbarometer jeweils rund vier Prozent eingebüßt.

„Die Blicke der Anleger sind jetzt fast ausschließlich nach unten gerichtet“, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. „Die Hoffnung auf eine Jahresendrally haben mittlerweile praktisch alle aufgegeben.“

Ein langsameres Wachstum des chinesischen Außenhandels im November bestätigte Anleger in ihrer Furcht vor negativen Folgen des Handelsstreits mit den USA. Chinas Handel hatte im November deutlich nachgelassen, wie am Samstag veröffentlichte Zahlen der Regierung in Peking zeigten. Experten hatten sowohl bei den Einfuhren als auch bei den Ausfuhren der Volksrepublik mit höheren Werten gerechnet.

Außerdem zeichnete sich in dem Streit um die in Kanada inhaftierte Spitzenmanagerin des chinesischen Technologiekonzerns Huawei keine Entspannung ab. Der Konflikt hat nach Einschätzung von Experten das Potenzial, den Handelsstreit zwischen China und den USA eskalieren zu lassen.

Die Verluste im Dax summieren sich seit Jahresanfang inzwischen auf mehr als 16 Prozent. Erstmals seit sieben Jahren dürfte der deutsche Leitindex das Jahr in den roten Zahlen abschließen. Mit dem Abrutschen unter 11.000 Punkte hatte sich die Stimmung jüngst nochmals eingetrübt.

„Nervosität statt vorweihnachtlicher Ruhe ist auf den Börsenparketts dieser Welt angesagt“, sagte Aktienmarktexperte Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. „Es ist mit einem turbulenten Ende des Börsenjahres 2018 zu rechnen“. Wie ein Damoklesschwert hingen auch die Sorgen um den Ausstieg Großbritanniens über den Börsen.

Es ist völlig offen, ob die britische Premierministerin Theresa May bei der für Dienstag geplanten Abstimmung im Parlament die Mehrheit für den von der Regierung und der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag erhält. „Fehlen May für ihren Deal mehr als 100 Stimmen, dann dürfte es für sie sehr eng werden und wir bezweifeln, dass sie sich dann noch als Premierministerin halten kann“, sagte Devisenexperte Manuel Andersch von der BayernLB. „Das politische Chaos könnte dann kaum größer sein und entsprechend turbulent dürfte es am Pfund-Markt zugehen.“

Die britische Währung notierte mit 1,2723 Dollar kaum verändert. Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), wonach das Vereinigte Königreich die Brexit-Erklärung einseitig zurücknehmen kann, brachte die Anleger nicht aus der Ruhe.

Unsicherheit gab es dafür an den Anleihemärkten infolge der seit Wochen anhaltenden Proteste in Paris. Wegen der teils gewaltsamen Demonstrationen gegen die Reformpolitik von Präsident Emmanuel Macron halbierte die französische Notenbank ihre Prognose für das Wachstum der heimischen Wirtschaft. Auch Finanzminister Bruno Le Maire erwartet einen Dämpfer. Der Risikoaufschlag für zehnjährige französische Staatsanleihen zu den vergleichbaren Bundesanleihen weitete sich aus und erreichte den höchsten Stand seit Mai.

Lichtblick waren die neuen Zahlen zu den deutschen Ausfuhren. Die Exporteure haben einen überraschend guten Start ins vierte Quartal erwischt. Im Oktober verkauften sie 0,7 Prozent mehr im Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. „Nach den letzten schwachen Monaten verschafft dies der deutschen Wirtschaft ein Durchatmen in einem insgesamt eher schwachen Exportjahr 2018“, kommentierte Volker Treier vom IHK-Dachverband.

„Der gute Oktober kann nicht verbergen, dass im gesamtem Jahr die Dynamik im Welthandel nachgelassen hat. Die deutsche Exporteure spüren das. Das Wachstum der Exporte ist nur halb so gut geworden wie erwartet. Das kostet der deutschen Exportwirtschaft 55 Milliarden Euro. Für die Zukunft sind weitere Enttäuschungen vorprogrammiert.“

Blick auf die Einzelwerte

BASF: Mit Verkäufen haben die Anleger auf die Gewinnwarnung von BASF reagiert. Die Aktien des Chemieriesen fielen am Montag um bis zu 5,5 Prozent auf 57,35 Euro, der tiefste Stand seit drei Jahren. BASF waren damit größter Verlierer im Dax. „Die Gewinnwarnung ist keine große Überraschung“, urteilte Analyst Peter Spengler von der DZ Bank.

Es sei ein offenes Geheimnis gewesen, dass BASF seine Ziele senken müsse, sagte ein Händler. Das Ausmaß komme dennoch überraschend. Mehrere Banken senkten ihr Kursziel für die Aktien des Ludwigshafener Chemiekonzerns. Für 2018 rechnet BASF nun mit einem Rückgang des bereinigten operativen Gewinns (Ebit) von 15 bis 20 Prozent nachdem das Management zuvor von einem bis zu zehn Prozent niedrigerem Ergebnis ausgegangen war. Alleine im vierten Quartal rechnet BASF nun mit einer Ergebnisbelastungen von bis zu 200 Millionen Euro wegen des niedrigen Rhein-Pegels.

Die Misere hatte sich bereits abgezeichnet. Schon im dritten Quartals musste BASF wegen des niedrigen Wasserstand des Flusses, der für den Konzern ein wichtiger Transportweg ist, eine Ergebnisbelastung von rund 50 Millionen Euro verdauen. Vorstandschef Martin Brudermüller hatte zudem schon gewarnt, dass die Herausforderungen im makroökonomischen Umfeld zunehmen würden. So hinterlässt der Handelsstreit zwischen den USA und China Spuren beim Chemiekonzern. Dabei sank vor allem die Nachfrage von Kunden in China.

Covestro, Lanxess, Evonik: Im Sog von BASF mussten auch die Aktien anderer Chemiefirmen an der Börse Federn lassen. Covestro verloren bis zu 2,6 Prozent auf 44,04 Euro, der tiefste Stand seit September 2016. Der Kunststoffherstellers hatte kürzlich ebenfalls seine Gewinnziele gesenkt. Lanxess fielen um fast zwei Prozent, Evonik um 1,5 Prozent.

Dialog Semiconductor: Sorgen um eine schwächere Nachfrage nach Chips für Smartphones haben am Montag Aktien von europäischen Halbleiterherstellern belastet. Die Titel des deutsch-britischen Unternehmens Dialog Semiconductor fielen um 2,8 Prozent auf 21,91 Euro und waren unter den Top-Verlierern im Kleinwerteindex SDax.

AMS: In Amsterdam gaben die Papiere von BE Semiconductor drei Prozent nach, AMS-Titel büßten an der Schweizer Börse 4,6 Prozent ein, und die an der Mailänder Börse gelisteten Aktien von STMicroelectronics rutschten um 2,3 Prozent ab.

Händler führten die Katerstimmung in der Branche auf Spekulationen über eine Produktionskürzung des asiatischen iPhone-Zulieferers Japan Display zurück. Die Aktien des Unternehmens waren in Tokio neun Prozent abgestürzt. Der iPhone-Hersteller Apple hatte kürzlich davor gewarnt, dass die Umsätze im wichtigen Weihnachtsquartal unter den Erwartungen von Analysten liegen könnten. Zulieferer wie Display-Hersteller oder Chipbauer würde ein langsameres Wachstum bei Apple empfindlich treffen. Apple-Aktien hatten am Freitag im US-Handel mehr als drei Prozent verloren.

Fresenius: Auf der Gewinnerseite im Dax standen die Titel von Fresenius mit einem Kursplus von 2,4 Prozent. Der Gesundheitskonzern kann nach einem Gerichtsurteil in den USA die geplatzte Übernahme des US-Unternehmens Akorn endgültig zu den Akten legen.

Vorgaben aus Übersee

Auch an den Börsen in Asien ging es am Montag bergab. Der Nikkei-Index verlor gut zwei Prozent. Investoren mussten eine Reihe enttäuschender Konjunkturdaten aus den USA, China und Japan verkraften.

An der Wall Street weitete der Dow Jones am Freitag seine Verluste aus und schloss 2,2 Prozent schwächer bei 24.388 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 2,3 Prozent auf 2.633 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 3,1 Prozent auf 6.969 Punkte nach.

Analystencheck

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für L'Oreal in einem Ausblick auf 2019 von 211 auf 226 Euro angehoben und die Einstufung auf „Overweight“ belassen. Innerhalb der europäischen Lebensmittelbranche und der für Hersteller von Haushaltsprodukten werde sie bezüglich der Bewertungen und Margenerwartungen vorsichtiger, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. L'Oreal zählt aber zu ihren „Top Picks“. Der Kosmetikkonzern liefere das stärkste Umsatzwachstum und die Margen stiegen zudem beständig.

Weitere Analysen finden Sie im Handelsblatt-Analystencheck.

