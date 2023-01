Dax aktuell Dax-Anleger atmen durch – Neustart bei den Profis steht Rally-Fortsetzung nicht im Wege

Düsseldorf Nach drei Handelstagen mit deutlichen Kursgewinnen hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag eine Verschnaufpause eingelegt. Der Dax schloss 0,4 Prozent tiefer bei 14.436 Punkten.

Die Handelsspanne, also der Abstand zwischen dem höchsten und tiefsten Stand des Tages, lag bei 102 Punkten. Das ist ein vergleichsweise geringer Wert. Das Handelsvolumen war durchschnittlich.

Als Belastung erwiesen sich Jobdaten aus den USA. Unter dem Strich entstanden im Dezember 235.000 Arbeitsplätze, wie der Personaldienstleister ADP am Donnerstag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten lediglich mit einem Stellenzuwachs im Privatsektor von 150.000 gerechnet.

Ein robuster Jobmarkt schürt die Sorge vor einem straffen Zinserhöhungszyklus. Die Notenbank Fed hat einen stabilen Arbeitsmarkt stets zur Bedingung gemacht. Gute Daten – eigentlich Signal einer guten konjunkturellen Entwicklung – werden an der Börse dementsprechend passiv interpretiert.

Am Freitag veröffentlicht die US-Regierung ihren Arbeitsmarktbericht, in dem auch Jobs im öffentlichen Dienst erfasst werden. Ökonomen erwarten für Dezember einen weiterhin soliden Stellenzuwachs von 200.000 Jobs außerhalb der Landwirtschaft, nach einem Plus von 263.000 im November.

In den ersten drei Handelstagen des Börsenjahres 2023 kletterte der deutsche Leitindex zwischenzeitlich 570 Punkte nach oben. Der Kursverlauf vom Donnerstag ist daher keine Überraschung, denn derart hohe Gewinne gepaart mit einem extrem hohen Handelsvolumen lassen den Schluss zu: Sowohl das Kaufinteresse als auch der Kaufdruck, ja keine Rally zu verpassen, dürften erst einmal nachlassen.

Im Vergleich zum Jahresauftakt und auch zur letzten Handelswoche des alten Börsenjahres waren die Umsätze bei den 40 Dax-Titeln am Mittwoch mit 76 Millionen gehandelten Stücken mehr als doppelt so hoch. „Diejenigen, die dem Markt hinterhergelaufen sind und schließlich kaufen mussten, haben das gestern getan“, sagt Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners.

Bei aller Freude über die hohen Kursgewinne seit Jahresanfang: Der Dax bleibt weiterhin in seiner Konsolidierungsphase seit Mitte Dezember. Rein formal würde der Leitindex erst wieder in den mittelfristigen Rallymodus umschalten, wenn das Verlaufshoch der Aufwärtsbewegung in Form von 14.675 Punkten überwunden wird.

Bislang betrug der Rücksetzer seit Mitte Dezember rund sechs Prozent und ist damit bislang eine Bestätigung der mittelfristigen Rally seit Ende September, als der Dax auf 11.862 Punkte abrutschte.

Profis haben 2022 „mental ausgebucht“

Die Chancen stehen gut, dass der Leitindex in den kommenden Tagen und Wochen Richtung 15.000 Punkte steigt. Denn die mittelfristig orientierten Anlageprofis haben laut der aktuellen Umfrage der Börse Frankfurt keine Positionen, die einer weiteren Rally im Wege stehen. Die Stimmung bei den institutionellen Investoren hat sich verschlechtert, der Sentimentindex der Börse Frankfurt ist deutlich gefallen. Das bedeutet: Viele Profis haben sich von ihren Engagements getrennt und warten nun ab.

Die Erklärung für das Verhalten hängt aber wohl nicht mit einer pessimistischen Einstellung zusammen, sondern dürfte im Jahreswechsel liegen. Zum neuen Börsenjahr gibt es regelmäßig einen Neustart bei den Profis. Die bis dahin aufgelaufenen Gewinne und Verluste werden nach Meinung des ehemaligen Devisenhändlers Joachim Goldberg, Deutschlands führendem Sentimentexperten, „mental ausgebucht“.

Entscheidend für die Profis ist nun das Niveau von 13.923 Punkten, der Schlusskurs des vergangenen Börsenjahres. Dieser Punktestand ist die Benchmark für viele Vermögensverwalter, die in den deutschen Aktienmarkt investieren, da sich die Rendite ihrer Anlagevehikel an der Dax-Performance messen lassen muss.

Unter diesem Druck stehen die Privatanleger nicht, die in den vergangenen Handelstagen mehrheitlich auf steigende Kurse gesetzt haben. Für Goldberg ist das bemerkenswert, weil es in den Handelstagen kaum richtig günstige Einstiegsmöglichkeiten für Aktienkäufe gegeben hat. „Ob das milde Wetter dazu beigetragen hat, die Energiesituation hierzulande und die daraus resultierenden Folgen für Wachstum und Inflation neu einzuschätzen?“, fragt der Verhaltensökonom.

Der Dax gibt den Takt vor – das birgt Risiken

Die mittelfristige Rally am deutschen Aktienmarkt ist ungewöhnlich, weil der Dax den US-Leitbörsen den Takt vorgegeben hat. Üblicherweise ist es umgekehrt.

Börsenexperte Koch: „Eine Rally an der Wall Street liegt nicht im Interesse der US-Notenbank“

In den fünf Wochen seit Anfang Dezember hat sich der deutsche Leitindex um 19 Prozent besser entwickelt als der US-Technologieindex Nasdaq 100. Zum breiteren S&P 500 bleibt eine Outperformance von sechs Prozent. Nach Altmanns Meinung könnte diese Entwicklung zur Bürde werden. „Denn es ist gut möglich, dass einige diese Performanceunterschiede zur Umschichtung in US-Aktien nutzen“, erläutert er.

Blick auf die Einzelwerte

Synlab: Die Aktie von Europas größtem Laborbetreiber fiel im SDax um sieben Prozent auf 10,83 Euro und damit auf ein neues Rekordtief. Hintergrund ist eine Untersuchung der portugiesischen Kartellbehörden gegen mehrere medizinische Diagnostikanbieter, darunter auch Synlab. Der Kurseinbruch sei aber wohl übertrieben, weil nur ein Land betroffen sei, sagte ein Händler.

Pro Sieben Sat1: Die Papiere des Medienkonzerns wurden von der Bank of America von „Neutral“ auf „Underperform“ abgestuft und das Kursziel von 9,00 auf 7,10 Euro gekappt. Die Aktie büßte 2,4 Prozent ein.

Südzucker: Die Titel waren im Nebenwerte-Index einer der Favoriten mit plus drei Prozent. Hier schrieb Analyst Alexander Neuberger vom Bankhaus Metzler, dass sich die Perspektiven am europäischen Zuckermarkt deutlich verbessert hätten.

Lufthansa: Gefragt waren auch die Papiere der Lufthansa, die 1,8 Prozent zulegten. Sie wurden von einer positiven Branchenstimmung getragen, nachdem der Billigflieger Ryanair seine Geschäftsjahresziele angehoben hatte. Die deutsche Fluggesellschaft selbst hatte ihr Gewinnziel wegen einer hohen Nachfrage nach Flügen schon Mitte Dezember höher gesteckt und das bereits zum wiederholten Male.

Morphosys: Anleger warfen die Aktien von Morphosys nach einem Ausblick für das Blutkrebsmittel Monjuvi aus den Depots. Die Papiere der Biotech-Firma fielen um fast sechs Prozent. Für 2023 sei unter dem Strich mit Produktumsätzen für das Mittel in den USA von 80 bis 95 Millionen Dollar zu rechnen, teilte die Firma mit. Im vergangenen Jahr lagen die US-Erlöse von Monjuvi bei 89,4 Millionen Dollar. Die Morphosys-Aktie hat in den vergangenen zwei Jahren rund 85 Prozent an Wert verloren.

Hugo Boss: Für die Aktie ging es um zwei Prozent hoch. Am Markt wurden neben starken Umsatzzahlen der Next Group aus Großbritannien zur Weihnachtszeit auch auf Aktienkäufe von Vorstandschef Daniel Grieder im Umfang von etwas mehr als einer Million Euro verwiesen.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax.