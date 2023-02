Dax aktuell Dax-Anleger machen Kasse – Jobdaten aus den USA im Fokus

Nach den starken Gewinnen am Vortag nehmen Anleger am Freitag Gewinne mit. Am Nachmittag könnte zusätzliche Bewegung auf dem Parkett entstehen.

Düsseldorf In Erwartung wichtiger Konjunkturdaten gehen Anleger am deutschen Aktienmarkt auf Nummer sicher und machen Kasse. Der Dax liegt am Freitagmorgen 0,8 Prozent tiefer bei 15.396 Punkten. Am Donnerstag hatten Europas Aktienmärkte den höchsten Stand seit rund zwölf Monaten erreicht.

Von hoher Bedeutung ist der neue Arbeitsmarktbericht in den USA, der am Nachmittag veröffentlicht wird. „Es wird erwartet, dass die Zahl der neu geschaffenen Stellen in den USA im Januar den sechsten Monat in Serie zurückgegangen ist“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Dies wäre ein Hinweis darauf, dass die bisherigen US-Zinserhöhungen die Konjunktur wie gewünscht abbremsen.

Noch wichtiger seien aber die Zahlen zur Lohnentwicklung, die sich voraussichtlich ebenfalls abgeschwächt hätten. „Das wäre ein gutes und wichtiges Signal dafür, dass die US-Notenbank die gefürchtete Preis-Lohn-Spirale verhindern kann.“

