Dax aktuell Dax-Anleger realisieren schnell ihre Gewinne – Heimische Profis bewiesen exzellentes Timing

Der Dax bleibt weiterhin in einer sogenannten Bärenmarktrally. Für Experten kann die gestrige „Kaufpanik“ schnell wieder ins Gegenteil umschlagen.

Der deutsche Leitindex hatte im letzten Börsenjahr mehrere neue Rekordhochs erreicht. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Nach dem Sprung um mehr als 1000 Punkte am gestrigen Handelstag nehmen die Anleger am deutschen Aktienmarkt sofort wieder Gewinne mit. Entsprechend notiert der Dax am Donnerstagvormittag 1,7 Prozent im Minus und wird bei 13.606 Punkten gehandelt, rund 240 Zähler weniger. Dabei fehlten der Frankfurter Benchmark am gestrigen Mittwoch nachbörslich nur sieben Zähler, um die 14.000 Punkte-Markt zu erreichen.

Trotz der Kursgewinne am Mittwoch: Es ist bislang nur eine Bärenmarktrally, eine Gegenbewegung in einem intakten Abwärtstrend. Das sieht Martin Utschneider, technischer Analyst bei der Privatbank Donner & Reuschel, auch so: „Die gestrige ,Kaufpanik‘ kann schnell wieder ins Gegenteil umschlagen“.

Zur Einordnung: Seit Jahresanfang ist der Dax von 16.285 Punkte bis auf 12.438 Zähler abgerutscht. Erst mit einem Stand von rund 14.360 Zählern hätten sich diese Verluste halbiert. Laut technischer Analyse wäre das eine „normale Gegenbewegung“, die aber nichts an dem intakten Abwärtstrend ändern würde.

