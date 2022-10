Inflationssorgen und die Angst vor einer schweren Rezession drücken am Donnerstag auf die Stimmung. Dennoch halten sich die Kurse auf Vortagesniveau.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Anleger halten sich am deutschen Aktienmarkt im Donnerstagshandel bisher zurück. Am Vormittag notiert der deutsche Leitindex Dax leicht im Plus bei 12.199 Punkten und damit nahezu unverändert gegenüber dem Vortagesschluss. Gemessen am Top im Januar liegt der Dax mehr als 4000 Punkte oder rund 25 Prozent tiefer, dagegen nur minimal über dem Ende September erreichten Tief bei knapp unter 12.000 Zählern.

Händler schreiben den vorsichtigen Handel den am Nachmittag anstehenden US-Inflationszahlen und Arbeitsmarktdaten zu. Eine hohe Geldentwertung könnte darauf hindeuten, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen bei der nächsten Sitzung Anfang November ein viertes Mal erhöht.

