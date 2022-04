Dax aktuell Dax arbeitet weiter an einer Bodenbildung – Hohes Kaufinteresse an der 14.000-Punkte-Marke

Der Leitindex verarbeitet derzeit die Gewinne seiner 2500-Punkte-Rally von Anfang bis Ende März. Bislang sieht diese Entwicklung sehr konstruktiv aus.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt arbeitet der Leitindex weiter am Versuch einer Bodenbildung. Der Dax steigt in der ersten Handelsstunde um 0,6 Prozent auf 14.235 Punkte.

Den gestrigen Handelstag beendete das Börsenbarometer unverändert bei 14.153 Punkten. Interessant am Handelsverlauf war: Unterhalb von 14.000 Zählern herrscht offenbar hohes Kaufinteresse. Zweimal rutschte der Dax unter diese runde Marke, allerdings nur für wenige Minuten. Das Tagestief lag bei 13.991 Zählern.

Die heutigen Kursgewinne bestätigen die Einschätzungen des Sentimentexperten Stephan Heibel nach Auswertung der Handelsblattumfrage Dax-Sentiment. „Positive Entwicklungen oder allein schon das Ausbleiben weiterer Negativmeldungen könnten für steigende Kurse sorgen“, sagte er am gestrigen Dienstag. Bislang gibt es keine größere Eskalation im Ukraine-Krieg und auch der Anleihemarkt legt eine Atempause ein.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen