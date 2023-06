Dax aktuell Dax auf Erholungskurs – Profis verabschieden sich von neuen Rekorden

Die Zahl der Optimisten unter den Profis ist laut Frankfurter Börse auf ein neues Rekordtief gefallen. Was das für die kommenden Handelstage bedeuten dürfte.

Der Dax startet am Donnerstag mit einem Plus in den Börsenmonat Juni. In den ersten Handelsstunden steigt der deutsche Leitindex um 0,8 Prozent und wird bei 15.797 Punkten gehandelt.

Noch am gestrigen Mittwoch rutschte das Börsenbarometer mit 15.629 Zählern auf den tiefsten Stand seit Mitte April, der Schlusskurs lag bei 15.664 Zählern, ein Minus von 1,5 Prozent.

Damit dürfte die Zeit der Bewegungsarmut beim Dax vorbei sein. Nachdem sich das Börsenbarometer fünf Wochen lang in einer Handelsspanne von nur zwei Prozent bewegt hat, beträgt der Bewegungsradius seit dem Rekordhoch vor knapp zwei Wochen jetzt schon 4,3 Prozent. Eine neue Richtung lässt sich aus den erhöhten Schwankungen aber noch nicht rauslesen.

