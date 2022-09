Die Teilnehmer des deutschen Aktienmarktes sind hochgradig nervös. Neue US-Konjunkturdaten könnten die Stimmung belasten.

Frankfurt Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag erneut auf Richtungssuche: Nachdem der Dax am Morgen in der Spitze bei 12.414 Zählern notiert hatte, gab der deutsche Leitindex seine Gewinne anschließend zum Teil wieder ab. Am Mittag notiert er 0,4 Prozent im Plus bei 12.278 Punkten.

Erst am Freitag hatte der Dax bei 12.181 Punkten ein neues Jahrestief aufgestellt. Für Entwarnung ist es laut Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners derzeit „deutlich zu früh“.

Die Marktteilnehmer seien „hochgradig nervös“. Im Spannungsfeld aus steigenden Zinsen, hoher Inflation und Konjunktursorgen wollen viele Anleger keine Risiken eingehen. „Es sind weiterhin wenige, die sich trauen, im aktuellen Marktumfeld voll von wirtschaftlichen und politischen Risiken zu kaufen“, so Altmann.

Generell wird deshalb befürchtet, dass die 12.000er-Marke für den Dax zum nächsten Fixpunkt werden könnte. Am Montag hatte der Leitindex aber sein tiefstes Niveau vom Freitag gehalten, erwähnten einige Marktbeobachter.

