Dax aktuell Dax auf Richtungssuche – Profianleger könnten bei weiteren Verlusten Verkaufswelle auslösen

Anleger halten sich vor den Quartalszahlen der großen US-Banken zurück. Die Stimmung ist allerdings angeknackst – und auf der Unterseite lauern Risiken.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt unternimmt am Donnerstag einen Stabilisierungsversuch nach den Verlusten vom Vortag. Am Vormittag pendelt der Leitindex Dax um den Schlusskurs vom Vortag, zuletzt lag er 0,2 Prozent im Minus bei 12.727 Punkte. Den Mittwoch hatte das Börsenbarometer 1,2 Prozent im Minus beendet bei 12.756 Zählern.

Vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen großer US-Banken, die um die Mittagszeit anstehenden, halten sich die Anleger offensichtlich zurück. JP Morgan Morgan Stanley berichtet über ihre Geschäftsentwicklung, sie gelten als Indikator für die gesamte Wirtschaft

Die Märke beschäftigt weiter die mit 9,1 Prozent unerwartet hohe Inflationsrate in den USA. Jochen Stanzl, Analyst beim CMC Markets, sieht darin ein Risiko für die Aktienmärkte: „Damit dürfte es den Notenbanken zunehmend schwerer fallen, ihre Geldpolitik in den kommenden Monaten so fein zu justieren, dass eine harte Landung der Wirtschaft und eine Rezession verhindert werden können.“

