Dax aktuell Dax auf Stabilisierungskurs – Experte: „Jetzt ist die Stunde der Schnäppchenjäger“

Der deutsche Leitindex überwindet zum Auftakt wieder die Marke von 13.500 Punkten. Doch allzu große Hoffnungen sollten sich Anleger nicht machen.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Auf den heftigen Einbruch am gestrigen Montag folgt am heutigen Dienstag ein Stabilisierungsversuch. Der Dax steigt vormittags um 1,1 Prozent auf 13.526 Punkte. Noch am Montag gab es einen Ausverkauf an den Märkten weltweit, der beim deutschen Leitindex mit einem Minus von 2,2 Prozent und einem Endstand von 13.380 Punkten vergleichsweise glimpflich ausfiel.

Dieser Verlust hierzulande entsprach dem Minus von zwei Prozent beim Dow-Jones-Index. Heftiger ging es erneut aufgrund der gestiegenen Zinsen bei den Techwerten zu, der Nasdaq-Index verlor 4,3 Prozent. Im Gegensatz zum Dax haben die großen US-Indizes neues Jahrestiefs erreicht. Der deutsche Leitindex ist dagegen noch rund 900 Punkte von seinem 12.438 Punkte entfernt, der niedrigsten Notierung des Börsenjahr 2022.

