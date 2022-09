Dax aktuell Dax auf Stabilisierungskurs: Leitindex schließt im Plus – Gaspreis gibt deutlich nach

Düsseldorf Nach den deutlichen Verlusten des Vortags hat sich der Dax stabilisiert: Der deutsche Leitindex ging am Dienstag mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 12.871 Punkten aus dem Handel, das Tageshoch lag bei 12.928 Zählern. Am Montag hatte die Frankfurter Benchmark den Handel mit einem Minus von 2,2 Prozent beendet.

Durchaus möglich, dass es bis zum Donnerstag in dieser Woche keine große Richtungsentscheidung am deutschen Aktienmarkt geben wird. Dann entscheidet die Europäische Zentralbank (EZB) über die Höhe der Zinsen im Euro-Raum. Bislang schien immer klar, wie die EZB entscheiden wird. Doch das ist nun anders. Selten war bei der EZB im Vorfeld so offen, wie die Entscheidung ausfallen wird.

Auch wenn die Tendenz insbesondere seit dem Symposium der Notenbanker von Jackson Hole mehr und mehr in Richtung einer Anhebung um 75 Basispunkte geht: „Das ist noch längst nicht in Stein gemeißelt“, meint Kapitalmarktexperte Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners.

Seiner Meinung nach ist eine Erhöhung um 50 Basispunkte noch nicht vom Tisch. Für die Märkte wäre das eine positive Überraschung.

Trotz der deutlichen Verluste am Montag hatte der Handelstag auch etwas Positives. Der Unterstützungsbereich um 12.600 Punkte hat gehalten und lud bereits zum zweiten Mal Schnäppchenjäger zum Einstieg ein. Altmann glaubt: Solange diese Schnäppchenjäger unterwegs sind, ist ein Durchfallen nach unten unwahrscheinlich.

Zur charttechnischen Erläuterung: Seit Mitte August ist der Dax in einem kurzfristigen Abwärtstrend, ausgehend von 13.947 Zählern am 17. August. Seitdem hat das Börsenbarometer zweimal im Bereich von 12.600 Zählern Halt gefunden. Charttechniker nennen das Unterstützungsbereich.

Sollte der Dax diese Marke unterschreiten, dürfte er in Richtung Jahrestief abrutschen, das bei 12.390 Zählern liegt. Dort dürfte sich dann der mittelfristige Weg des deutschen Börsenbarometers entscheiden. Für eine kurzfristige Stabilisierung ist eine Rückeroberung der 13.000-Punkte-Marke notwendig.

Positive Nachrichten kamen von der Anlegerstimmung. Für den Sentimentexperten Stephan Heibel ist nach Auswertung der Handelsblattumfrage der Markt einer Bodenbildung relativ nah, zumindest kurzfristig.

Für eine Bodenbildung, von der aus die Kurse wieder steigen, spricht vor allem die derzeitige Panikstimmung, die auf viele bereits getätigte Verkäufe schließen lässt, gepaart mit einem steigenden Zukunftsoptimismus und relativ hoher Investitionsbereitschaft.

Gaspreis gibt wieder nach

Am Gasmarkt gehen die Preise wieder zurück. Der Preis des Oktober-Terminkontrakts TTF notiert aktuell bei 219 Euro je Megawattstunde, ein Minus von etwa zehn Prozent gegenüber dem Vortagesschluss. Der TTF-Kontrakt wird häufig als Richtschnur für das europäische Preisniveau verwendet. Noch am Montag stieg der Preis zwischenzeitlich um 35 Prozent auf zuletzt 284 Euro je Megawattstunde, beruhigte sich im Handelsverlauf aber wieder.

Wer die Marktmechanismen kennt, für den stellt sich die Entwicklung der vergangenen Wochen am Gasmarkt wie folgt dar: Mit der Ankündigung der Regierungskoalition, die Gaslager vor dem Winter unbedingt zu füllen, stiegen Spekulanten mit ein. Im Börsenjargon nennt man das „free lunch“, ein Gewinn ohne oder mit nur sehr geringem Risiko. Der Preis ging bis auf 340 Euro je Megawattstunde nach oben. Mit Staatskrediten wurden Preise gezahlt, die sonst kein Gasspeicherbetreiber zahlen würde.

Als die Gasspeicher nahezu voll waren und keine großen Mengen mehr benötigt wurden, realisierten die Spekulanten ihre Gewinne, der Preis rutschte am vergangenen Freitag bis auf 214 Euro ab.

Hier stellt sich die Frage, warum der Preis dann am Montag erneut um zwischenzeitlich 35 Prozent kletterte. Die Nachricht, dass Gazprom bis auf Weiteres kein Gas mehr über Nord Stream 1 liefert, war am Markt keine Überraschung. Womöglich waren es unerfahrene Marktteilnehmer, die aus Panik am Montag kauften. Sollte dem so sein dürfte der Gaspreis in den kommenden Tagen weiter fallen – und im Gegenzug den Aktienmarkt stützen.

Blick auf Einzelwerte

VW/Porsche: Die Aussicht auf den Börsengang der Sportwagentochter Porsche Ende September ließ Anleger zu Aktien von Volkswagen greifen. Die Titel des Autokonzerns stiegen um 3,7 Prozent, nachdem die Gremien am Vorabend grünes Licht für einen Börsengang der Vorzugsaktien der Porsche AG gegeben haben. Die Aktien des Großaktionärs des Wolfsburger Autokonzerns, die Familienholding Porsche SE, gaben 0,2 Prozent nach.

Delivery Hero: Der Kurs profitierte von einem positiven Analystenkommentar. Die Aktie stieg um sieben Prozent. Morgan Stanley setzte die Titel des Essenslieferdienstes auf „overweight“ von zuvor „equal-weight“.

Siemens Energy/Hellofresh: Der Energietechnik-Konzern Siemens Energy kehrt in die erste deutsche Börsenliga zurück. Das Unternehmen, das den Dax erst vor einem halben Jahr verlassen musste, ersetzt in zwei Wochen – zum 19. September – den Lebensmittel-Lieferdienst Hellofresh. Die Aktie von Siemens Energy verlor 0,1 Prozent. Das Papier von Hellofresh kletterte um 4,5 Prozent nach oben, hat seit Jahresanfang aber mehr als 60 Prozent an Wert verloren.

Uniper: Schlusslicht im Nebenwerteindex MDax war mit einem Minus von etwa fünf Prozent der angeschlagene Energiekonzern. Dagegen zogen die Aktien von Hauptaktionär Fortum an der Börse in Helsinki in der Spitze um mehr als acht Prozent an, nachdem der Versorger sich beim finnischen Staat eine Brücken-Finanzierung über 2,35 Milliarden Euro gesichert hat. Unipers Tage in dem Index für mittelgroße Unternehmen sind nach der turnusmäßigen Überprüfung der Index-Zusammensetzung der Deutschen Börse gezählt.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax.