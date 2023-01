In nur elf Handelstagen ist der Dax um fast neun Prozent gestiegen. Das entspricht einer guten Jahresrendite an den Börsen. Doch wie weit kann diese Rally laufen?

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt stellen sich die Anleger die Frage: Wie weit kann diese Rally noch laufen? Erneute Gewinne am heutigen Dienstag würden bedeuten: Von zwölf Handelstagen hätten zehn mit einem Plus zum Handelsende geendet.

Am heutigen Dienstag legt der Dax zum Start eine Verschnaufpause ein. Vormittags notiert der deutsche Leitindex 0,2 Prozent im Minus bei 15.104 Zählern. Allerdings hat das Börsenbarometer zum Handelsauftakt mit 15.172 Punkten ein neues Verlaufshoch der Rally seit Ende September markiert und damit den besten Börsenstart seiner gesamten Historie weiter ausgebaut.

Denn in nur elf Handelstagen ist das Börsenbarometer bereits um fast neun Prozent gestiegen. Das entspricht einer guten Jahresrendite an den Börsen. Am technischen Bild hat sich damit nichts verändert. Der Aufwärtsimpuls ist intakt, mit der überkauften Marktlage, einem zu schnellen Anstieg in zu kurzer Zeit, steigt aber das Risiko einer Konsolidierung.

