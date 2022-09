Dax aktuell Dax baut die hohen Gewinne aus – Goldman-Analysten erwarten Halbierung des Gaspreises

Viele Gründe sprechen dafür, dass die steigenden Kurse auf eine Bärenmarktrally zurückzuführen sind. Doch es gibt auch ein Argument für eine echte Trendwende.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es nach einem erfolgreichen Wochenauftakt weiter aufwärts. Der Dax steigt mittags um 0,5 Prozent auf 13.470 Punkte. Am gestrigen Montag war der Leitindex bereits 314 Punkte nach oben geklettert, was einem Plus von insgesamt 2,4 Prozent entsprach. Der Schlussstand lag bei 13.402 Zählern.

Angesichts dieser hohen Kursgewinne am Vortag und der knapp 900-Punkte-Rally seit Anfang September hätten Gewinnmitnahmen keinen Anleger überraschen dürfen. Dass diese bislang ausgefallen sind und der Index sogar noch weiter steigt, ist ein positives Zeichen.

Die entscheidende Frage lautet wieder: Bärenmarktrally oder echte Trendwende? Die Vorentscheidung dürfte vermutlich erst im Bereich von 14.000 Punkten fallen. Dort notiert bald auch die 200-Tage-Linie, die langfristige Investoren beachten. Seit Beginn des Abwärtstrends Anfang des Jahres konnte der Leitindex diese Linie nicht ein Mal überwinden.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen