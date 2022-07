Dax aktuell Dax baut Minus aus – Profianleger könnten bei weiteren Verlusten Verkaufswelle auslösen

Steigende Zinsen im Euro-Raum und steigende Rezessionssorgen in den USA belasten am Donnerstag die Kurse – und auf der Unterseite lauern weitere Risiken.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt verliert am Donnerstag nach einem stabilen Auftakt an Boden. Am Nachmittag lag der Leitindex Dax 1,8 Prozent im Minus bei 12.530 Punkten. Den Mittwoch hatte das Börsenbarometer 1,2 Prozent schwächer beendet bei 12.756 Zählern.

Belastend wirken zwei Faktoren: Anleger setzen verstärkt auf ein Ende der Negativ-Zinsen in der Euro-Zone. Der Referenz-Zinssatz Euribor lag am Donnerstag erstmals seit 2015 wieder im positiven Bereich. Investoren erwarten von der Europäische Zentralbank (EZB) Zinserhöhungen um insgesamt einen vollen Prozentpunkt bis September. Das belastet die Aktienkurse.

Zum Zweiten sieht die US-Großbank JP Morgan höhere Risiken für Kreditausfälle, wie sie im Rahmen ihrer am Donnerstag vorgelegten Halbjahreszahlen mitteile. Sie erhöhte ihre Rückstellungen für drohende Kreditverluste wegen der zunehmenden Rezessionsgefahren.

