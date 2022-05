Dax aktuell Dax baut seine Gewinne deutlich aus – Bei den Profis herrscht Polarisierung zwischen Bullen und Bären

Der Dax stabilisiert sich im Tauziehen rund um die Marke von 14.000 Punkten. Zwischen Profis und privaten Investoren zeigt sich nun ein Stimmungsunterschied.

Die Marke von 14.000 Punkten hat sich zu einem wichtigen Widerstand entwickelt. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Der Dax hat hat am Donnerstag zum wiederholten Male die Marke von 14.000 Punkten hinter sich gelassen. Am Nachmittag lag der Leitindex 1,3 Prozent höher knapp unter 14.200 Punkten.

In einem freundlichen Marktumfeld lag der Leitindex nach Veröffentlichung der Fed-Protokolle während des gesamten Tages im Plus. Die freundliche Markteröffnung in den USA sorgte dann einmal mehr für weitere Kursgewinne.

Der Dax hat die runde 14.000er-Marke in den vergangenen beiden Handelswochen nie nachhaltig hinter sich lassen können. In diesem Zeitraum schloss das Frankfurter Börsenbarometer fünfmal über dem besagten Niveau, viermal darunter. Am Mittwoch hatte der Index nach einem schwachen Auftakt den Handel bei 14.008 Punkten beendet.

