Dax aktuell Dax baut Verluste aus und fällt unter 13.700 Punkte – noch aber ist der Aufwärtstrend intakt

Der Leitindex vollzieht zur Wochenmitte eine Gegenbewegung nach unten. Stabilität erhalten Anleger aber aktuell vom allgemeinen Marktbild.

Düsseldorf Nach drei Gewinntagen in Folge dominiert am deutschen Aktienmarkt die Skepsis. Am Mittwoch baut der Dax seine Verluste aus und liegt am Nachmittag 1,5 Prozent tiefer bei 13.700 Punkten.

In den vergangenen Tagen hatte sich der Leitindex in sehr kleinen Schritten kontinuierlich nach oben gearbeitet, sodass die 14.000-Punkte-Marke wieder in Reichweite war. Darüber lag der Dax zuletzt am 10. Juni.

Die jüngsten Bewegungen werden begleitet von einem stark unterdurchschnittlichen Handelsvolumen. Dem Datenanbieter Refinitiv zufolge wurden am Dienstag nur 51 Millionen Dax-Aktien gehandelt, wobei etwa die Hälfte dieses Werts in den letzten zwei Handelsstunden erreicht wurde.

Bereits am Montag wechselten nur 38 Millionen Dax-Papiere den Besitzer. Der Durchschnitt im vergangenen Monat liegt bei 63 Millionen Stücken.