Dax aktuell Dax beendet auch den zweiten Handelstag 2023 im Plus – Inflationsdaten stützen den Markt

Die Inflation in Deutschland ist im Dezember deutlich gesunken. Dennoch gibt der Leitindex am Nachmittag einen Großteil der Gewinne ab.

Düsseldorf Nach einem freundlichen Auftakt am Montag ging das Handelsjahr 2023 am heutigen Dienstag richtig los. Der erste Handel an den US-Börsen in diesem Jahr und die vorläufige deutsche Inflationsrate für den Dezember hatten das Potenzial, die Börsen ordentlich durchzuschütteln.

Nach deutlichen Gewinnen im Vormittagshandel mit einem zwischenzeitlichen Plus von rund 225 Punkten und einem Tageshoch bei 14.293 Zählern gab es anschließend Gewinnmitnahmen. Zum Handelsschluss lag der Dax noch 0,8 Prozent im Plus bei 14.182 Punkten, ein Zugewinn von 112 Zählern. Am gestrigen Montag hatte der deutsche Leitindex die runde Marke von 14.000 Punkten wieder überwinden können und die Sitzung mit einem Plus von einem Prozent bei 14.069 Zählern beendet.

Gestützt wird der Markt von den rückläufigen Inflationsdaten. Die Inflationsrate in Deutschland ist im Dezember gegenüber dem Vormonat deutlich gesunken.