Dax aktuell Dax beendet impulslosen Handel knapp im Plus – Onlinehändler sind bei Anlegern gefragt

Geringe Handelsspanne, geringes Handelsvolumen, geringes Plus: Anleger agierten vor dem Wochenende äußerst vorsichtig. Auch die US-Jobdaten hatten kaum Wirkung.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Freitag spürbar zurückgehalten. In einem impulslosen Handel hielt sich der Dax ab dem Mittag knapp über der Vortagesmarke. Letztlich ging der Leitindex 0,2 Prozent höher bei 14.446 Punkten aus dem Handel.

Die gesamte Handelsspanne war mit rund 100 Zählern verhältnismäßig gering. Auch das Handelsvolumen lag mit etwa 52 Millionen gehandelten Papieren weit unter dem Durchschnitt der vergangenen Wochen.

Von der Wall Street kamen am Nachmittag ebenfalls keine Impulse. Die wichtigsten Indizes pendelten auch dort in der Nähe des Vortagesniveaus. Robuste Arbeitsmarktdaten hatten zuvor Spekulationen auf eine noch schnellere Zinswende in den USA gestärkt.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen