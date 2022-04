Dax aktuell Dax beendet volatilen Handel leicht im Plus – Hellofresh-Aktie steigt um fast zwölf Prozent

Das Handelsvolumen am Mittwoch liegt wesentlich höher als zuletzt. Verluste gleicht der Dax in einem ungewöhnlichen Verlauf schnell wieder aus.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Ein von Schwankungen geprägter Handelstag, eine erstaunliche Gegenwehr bei wiederholten Verlusten, ein leichtes Plus auf der Kurstafel am frühen Abend: Der Dax beendet den Mittwochshandel letztlich 0,3 Prozent höher bei 13.794 Punkten.

Das Handelsvolumen lag am Mittwoch wesentlich höher als zuletzt. Insgesamt wurden fast 135 Millionen Papiere gehandelt, zeigt der Finanzdienstleister Refinitiv. Zum Vergleich: Der Durchschnitt im vergangenen Monat lag bei 75 Millionen Titeln.

Ein klarer Trend ließ sich im Verlauf aber nicht erkennen. Nach einem anfänglichen Minus von fast 200 Punkten lag der Dax zwischenzeitlich wieder knapp 100 Zähler im Plus, rutschte anschließend aber wieder ins Minus, um am späten Nachmittag erneut die Gewinnzone zu erreichen. Unterstützend wirkten dabei die Kursgewinne an der Wall Street.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen