Dax aktuell Dax beendet Woche mit starker Bilanz – Uniper-Aktie bricht um fast 30 Prozent ein

Der deutsche Leitindex hat nach der historischen Zinswende der EZB am Freitag quasi unverändert geschlossen. Neben Uniper rückt vor allem die zehnjährige Bundesanleihe in den Fokus.

Frankfurt Die historische Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) wirkt kaum nach auf den deutschen Aktienmarkt. Der Dax notierte in einem recht impulslosen Handel lange an seinem Vortagesniveau, stieg am Nachmittag aber um bis zu 0,8 Prozent und schloss schließlich bei 13.253 Punkten minimal höher. Die Wochenbilanz fällt zugleich mit drei Prozent stark aus.

Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen gewann 0,45 Prozent auf 26.776 Zähler. Auch europaweit wurden überwiegend kleine Gewinne verzeichnet. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss allerdings prozentual unverändert bei 3596 Zählern.

Auch die US-Börsen starteten unentschlossen in den Freitag: Der breite S&P500-Index und der Tech-Index Nasdaq 100 pendelten um ihre Vortagesniveaus.

Massive Kursbewegungen gab es hingegen bei der Uniper-Aktie. Die Aussicht auf eine staatliche Rettung hatte die Papiere des angeschlagenen Gas-Versorgers zunächst um mehr als elf Prozent nach oben getrieben. Im weiteren Verlauf, nach der Bestätigung des Staatseinstiegs, brachen die Titel jedoch ein.

