Dax aktuell Dax bleibt im Aufwärtstrend – Die 14.440-Punkte-Marke ist aber schwer zu überwinden

Die in Polen eingeschlagene Rakete hat nur kurzzeitig nach Börsenschluss für einen Kursrutsch gesorgt. Das zeigt aber, wie nervös der Markt derzeit ist.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt bleibt der Aufwärtstrend intakt. Der Dax notiert in der ersten Handelsstunde quasi unverändert und wird bei 14.363 Zählern gehandelt. Am gestrigen Dienstag hatte der Leitindex 0,46 Prozent im Plus bei 14.378 Punkten geschlossen.

Die in Polen eingeschlagene Rakete russischer Bauart hat keinerlei Auswirkungen auf den regulären Handel am Aktienmarkt, weil es sich wohl um eine in der Ukraine abgefeuerte Abwehrrakete handelt und damit keine Eskalation des Krieges droht.

Erste Meldungen von Dienstagabend über den Raketenbeschuss haben den Dax nachbörslich um rund 250 Punkte auf 14.125 Zählern abrutschen lassen. Der Index konnte sich anschließend aber schnell wieder erholen. Das hat einigen Anlegern in Erinnerung gerufen, welche politischen und wirtschaftlichen Risiken dieser Krieg weiterhin mit sich bringt und wie schnell der Markt drehen kann.

